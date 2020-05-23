Архівне фото Демі Мур підкорило мережу: у чому секрет

Голлівудська акторка навіть у 57 років вражає публіку фантастичною зовнішністю. Проте саме архівні кадри Демі Мур викликають шквал обговорення у мережі. Зірка показала фото у смугастому купальнику, яким підкорила фоловерів.

Свій шлях у кінематографі та модельному бізнесі Демі Мур розпочала ще в підлітковому віці. Кілька десятиліть тому її фото прикрашали сторінки глянців та поступово підкорювали серця публіки. Так, голлівудська зірка вирішила пригадати свою успішну юність на особистій сторінці в інстаграмі.

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На архівному фото Демі Мур позувала в суцільному купальнику в чорно-білу смужку без бретельок, який тримався на грудях, а стегна дівчини прикрили рюші. Попри те, що пляжний образ не оголював пікантні частини тіла й був досить стриманим, на світлині можна розгледіти тендітні лінії тіла акторки та струнку підтягнуту фігуру.

Пишне волосся Демі Мур залишилося розпущеним, ніжно спадаючи на її плечі. У підлітковому віці зірка мала круглі щічки, яких з часом позбулася чи то завдяки пластичним операціям, чи посиленому режиму тренувань. Як і нині, у юності знаменитість не зловживала косметикою та сміливо демонструвала природну красу без макіяжу.

Як Демі Мур виглядала у юності?

Акторка досить часто пригадує своє безтурботне дитинство та непросту юність, тому архівні кадри з'являються на її особистих сторінках в соціальних мережах. Демі Мур ностальгує за минулим, не орієнтуючись на святкові чи знакові дати. Вона публікує фото з сімейного альбому в різні роки свого життя, щоразу підкорюючи мережу. Чимало з них – провокативні, адже вже у 16 років Демі Мур будувала свою кар'єру в модельній індустрії.