Архівне фото Монатіка з дружиною підкорило мережу: як пара виглядала 7 років тому

Один з найуспішніших артистів українського шоу-бізнесу тримає поза об'єктивами камер свою сім'ю. Монатік зрідка з'являється на публіці з дружиною Іриною, а обличчя своїх синів і зовсім приховує. Проте у мережу все ж потрапило архівне фото подружжя, яке не залишилося без уваги користувачів.

Спільні фото Монатіка з коханою Іриною Демічевою – справжня рідкість, якою артист тішить прихильників нечасто. Проте шанувальники й самі відшукують архівні кадри на просторах Інтернету та публікують їх у фан-сторінках в інстаграмі.

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Так, користувачів соцмереж вразила світлина, на якій закохані позують у столиці 7 років тому. На той час Монатік ще не був одружений зі своєю обраницею, адже вони зіграли весілля лише 2015-го року, коли пліч-о-пліч пройшли через борги, життєві труднощі й орендовані квартири.

Прихильники порівняли два фото, різниця між якими – 7 років. Очевидно, що за цей час Монатік пройшов шлях від аматора до зрілого артиста, який вписав своє ім'я в історію сучасної української музики. Тому фани у коментарях наголосили, що кумир мільйонів змужнів, а от на Ірину час не вплинув.

Нагадаємо, що подружжя виховує двох синів – Данила та Платона, й разом працює над спільним проєктом Monatik, у якому кохана виконавця виступає у ролі менеджера. Карантин родина проводила у повному складі у приватному будинку й нарешті змогла насолодитися компанією одне одного. Раніше Монатік замилував мережу світлинами з синами, на яких вони позують на дивані й розглядають численні нагороди зіркового татка.