Архівне резюме Меган Маркл розкриває ексклюзивні подробиці: вік, зріст та неочікувані хобі зірки

У мережі з'явилося резюме Меган Маркл, яке вона складала понад 10 років тому, коли її голлівудська кар'єра була лише попереду. Так, у 24 роки акторка вільно володіла кількома мовами, захоплювалася танцями та навіть бойовими мистецтвами. Також майбутня зірка розсекретила свою вагу та зріст.

Архівне резюме Меган Маркл опублікувало видання The Mirror. У ньому акторка, яка на той час перебувала лише на старті успішної кар'єри, відверто розповіла подробиці свого життя, не підозрюючи, що ця інформація набуде розголосу в пресі за 14 років.

До теми Меган Маркл програла перший суд з британським таблоїдом: деталі

Зі слів Меган Маркл, її зріст становить 167 сантиметрів, а вага – 51 кілограм. У резюме вона вказала досвід роботи у кіно та театрі. На той час кількість її появ на екрані суттєво програвала ролям у виставах. Тоді прихильність продюсерів молода акторка спробувала завоювати іншими навичками.

Так, Меган вільно володіє іспанською та французькою мовами. Серед її захоплень – балет, джазові танці, чечітка, йога та навіть кікбоксинг. Її тренер Хорхе Бланко пригадав, що займався з майбутньою дружиною принца Гаррі в Торонто під час зйомок телесеріалу "Форс-мажори", який і зробив Меган по-справжньому відомою. "Ми трохи займалися єдиноборствами, трохи кікбоксингом й часом боксували", – зазначив тренер.



Архівне резюме розкрило ексклюзивні подробиці життя Меган Маркл / Фото: Instagram / @sussexroyal

Нагадаємо, що раніше журналістам вдалося розкрите не менш приголомшливі деталі. Так, у мережі опублікували свідоцтво про народження сина Меган Маркл, де написано її справжнє ім'я. Насправді дружину принца Гаррі звати Рейчел. У документі в графі мати зазначено: "Рейчел Меган, принцеса Великобританії". Проте близькі, коханий, батьки та члени королівської родини завжди іменували її Меган, тому інше ім'я не на жарт спантеличило прихильників.