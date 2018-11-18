Аріана Гранде кардинально змінила зачіску: фото

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Аріана Гранде
Аріана Гранде / www.instagram.com/arianagrande

Американська співачка Аріана Гранде, яку днями популярний журнал Billboard нагородив почесним титулом "Жінка року 2018", вирішила поекспериментувала зі зовнішністю.

Фото у новому образі Аріана опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Протягом багатьох років співачка не змінювала свою зачіску і хизувалася довгими розкішними локонами.

Аріана Гранде / Instagram @arianagrande
Аріана Гранде / Instagram @arianagrande

Однак днями вона зважилася обрізати своє волосся і зробити подовжений боб. Прихильники артистки були вражені такою зміною і підтримали цю ініціативу.

аріана гранде
Аріана Гранде / Instagram @arianagrande

Теги: Музика LifeStyle
Джерело: 24 канал
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