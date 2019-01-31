Аріана Гранде оконфузилась через татуювання: кумедні деталі

Одна з найуспішніших співачок світу Аріана Гранде зробила татуювання, яке викликало кумедну реакцію серед користувачів мережі. Зірка обрала японські ієрогліфи, які в перекладі означають "маленька посудина для барбекю".

Як повідомляє CNN, Аріана Гранде стала однією з тих, хто оконфузився через татуювання. Співачка вирішила похизуватись у мережі новеньким тату. Надпис Аріана обрала японською мовою, хоч сама не володіє нею. З перекладу тату мало означати "7 rings" – назву нової пісні артистки. Однак все вийшло не так, як собі планувала Аріана Гранде.

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Коли співачка похизувалась знімком у мережі, її сторінку закидали насмішками. Япономовні прихильники Аріани Гранде розповіли їй, що на руці написано маленька керамічна посудина для барбекю.

Згодом артистка написала, що це не тату-майстер винен у такій кумедній помилці. Аріана Гранде забула поставити одну риску в ієрогліфі, змінивши його значення. Після ще більшого шквалу коментарів зірка вирішила видалити обидва дописи. Однак користувачі мережі встигли скопіювати фото її нового тату.

Ariana Grande’s new tattoo “七輪” means Japanese style bbq grill, not 7 rings. If you want to know about 七輪, just google “SHICHIRIN” pic.twitter.com/HuQM2EwI62 — *amo* (@hey__amo) 30 січня 2019 р.

Журналісти E! News розповіли, що після насмішок Аріана Гранде прагнула виправити одрук та знов помилились. Тепер на її руці написано японський палець на барбекю.