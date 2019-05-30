Аріана Гранде скасувала концерти в США через раптову алергію: деталі

Американська поп-виконавиця Аріана Гранде кілька днів тому залишила у своїх Instagram-Stories повідомлення про те, що їй довелось скасувати кілька концертів через погане самопочуття. Зараз же стало відомо, що у неї раптово проявилась алергія на помідори.

Вранці 28 травня Аріана Гранде повідомила, що два найближчих концерти в рамках турне Sweetener World Tour будуть скасовані. Вона прокинулась зранку зі страшним головним болем і нудотою, через що лікарі їй порекомендували відмінити всі заплановані виступи на найближчий час.

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"Тампа і Орландо, сьогодні я прокинулася з почуттям жахливої ​​нудоти. Я відразу ж побігла до лікаря, і мені сказали, що я повинна скасувати сьогоднішнє і завтрашнє шоу. Я обіцяю, що я загладжу свою провину перед вами. Будь ласка, вибачте мене. Я так люблю вас і повернуся, як тільки буде можливість", – йшлось в одному з Instagram-Stories співачки.



Аріана Гранде скасувала концерти в США через алергію / Instagram-Stories / @arianagrande

Відтак, заплановані концерти перенесли на 24 і 25 листопада цього року. Спочатку зірка думала, що це через зміну погоди, адже вона з дитинства є надто залежною під метеоумов. Але тепер же стало відомо, що це була неочікувана алергічна реакція, через що у неї стався набряк горла.

"Немає нічого більш несправедливого, ніж поява алергії на помідори в італійської жінки", – заявила Гранде. Її небияк здивувало, що така реакція на продукт проявилася лише у 25 років.

Зірка подякувала усім фанатам за підтримку і зізналася, що досі почувається так, "ніби проковтнула кактус".