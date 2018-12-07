Аріана Гранде зачарувала кокетливим образом на церемонії Billboard: фото

Американська поп-виконавиця отримала звання "Жінки року 2018" ще на початку листопада, однак церемонія нагородження іменитим журналом відбулась лише 6 грудня. Окрім Аріани Гранде на премію в Нью-Йорку завітало багато інших зірок шоу-бізнесу.

Ведучою вечора Billboard, що присвячений жінкам у музиці, стала співачка Еллі Голдінг, яка запросила на сцену для вручення премії "Жінка року 2018" виконавицю Патті Лабелл. Вона у свою чергу передала головну статуетку Billboard лауреатці Аріані Гранде. 25-річна дівчина звернулась до присутніх у залі глядачів і подякувала за підтримку.

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Аріана Гранде і Патті Лабелл на церемонії Billboard / Getty Images

Для світського виходу знаменитість обрала ніжно-фіолетову сукню до колін бренду Christian Siriano, корсет в якій підкреслював талію та декольте співачки, а спідниця у формі жабо додавала родзинки образу. Вбрання доповнювали чоботи-ботфорти на підборах такого ж відтінку, як сукня, а на ніжні сережки, кольє та персні чудово гармоніювали з нарядом. Її фірмовий високо зав'язаний хвіст волосся і макіяж зі стрілками додавали впізнаваності Аріані.



Аріана Гранде на церемонії Billboard / Getty Images



Аріана Гранде на церемонії Billboard / Getty Images

Серед гостей церемонії на червоній доріжці можна було побачити модель plus size Ешлі Грем, співачок Дуа Ліпу, Джянелл Мону, Sza, Алішу Кіз, Еллі Голдінг, Гейлі Кійоко, Сінді Лопер, телеведучу Келті Кнайт та багато інших.