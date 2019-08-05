Аріана Гранде закрутила роман зі співаком з нашумілого кліпу Boyfriend, − ЗМІ

Американська співачка Аріана Гранде останніми роками привертає до себе увагу не лише через пісні, які щоразу здобувають популярність, а й через бурхливі романи. Цього разу західні журналісти приписують їй нові відносини з виконавцем Майкі Фостером.

Новий відеокліп під назвою "Boyfriend" було випущено 1 серпня спільно з дуетом Social House. Лише за одну добу відеокліп, в якому показано флірт і ревнощі закоханої пари, ролі яких виконала Аріана Гранде та Майкі Фостер, переглянули більше 7 мільйонів разів.

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Аріана Гранде – Boyfriend: дивитись трейлер онлайн

Однак у західних ЗМІ, зокрема, у виданні People повідомляють, що випуск такого кліпу був доволі символічним. Адже таким чином Аріна, можливо, вирішила показати світові свого нового обранця Майка. Артистів неодноразово помічали в компанії одне одного, а після релізу "Boyfriend" їх помітили на прогулянці, коли пара трималась за руки.

Варто додати, що у своєму Instagram Фостер не раз зізнавався у коханні до Аріани, коли вітав її з різними святами. Пара познайомилась ще під час музичного туру співачки "Sweetener", де дует був її супроводом. Наразі ж інсайдери видання наголошують, що постійне спілкування позитивно вплинуло на них і таким чином вони вийшли на новий рівень відносин. Самі ж артисти не коментують чуток.

Хто такий Майкі Фостер?Виконавець входить у хіп-хоп гурт Social House, в якому з напарником Чарльзом Андерсоном створює як власні хіти, так і для світових зірок. В переліку їхніх клієнтів є Дженніфер Лопес, Меган Трейнор і Кріс Браун. З Аріаною Гранде дует співпрацює з 2015 року і допоміг їй випустити два знаменитих хіти: "Thank U, Next" і "7 Rings".