Аріана Гранде знялась у рекламі модного бренду Givenchy

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Аріана Гранде для Givenchy
Аріана Гранде для Givenchy / vogue.ua

Американська зірка музичної сцени встигає не лиша гастролювати світом, а й зніматись для обкладинок глянців та в рекламах модних марок. Цього разу ним став французький модний будинок Givenchy.

У новому кампейні Аріана знялась зі своїм фірмовим, високо зібраним хвостом та у речах з осінньо-зимової колекції. 26-річна співачка приміряла стильні костюми, пишні сукні та подовжені піджаки, повідомляє Vogue Ukraine.

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Аріана Гранде в рекламі Givenchy
Аріана Гранде для Givenchy / Vogue Ukraine

Аріана Гранде в рекламі Givenchy
Аріана Гранде для Givenchy / Vogue Ukraine

В одному з образів Гранде прорекламувала також сумочку Givenchy під назвою Eden, яку вже називають одним з головних хітів у світі аксесуарів. Її макіяж як завжди був виразним та характерним для неї самої – великі чорні стрілки, густі вії та пастельний колір губ з темнішим контуром. Лаконічний білий манікюр та взуття на платформі доповнили образи зі зйомки.

Аріана Гранде в рекламі Givenchy
Аріана Гранде для Givenchy / Vogue Ukraine

Аріана Гранде в рекламі Givenchy
Аріана Гранде для Givenchy / Vogue Ukraine

Аріана Гранде в рекламі Givenchy
Аріана Гранде для Givenchy / Vogue Ukraine

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Аріана Гранде Стиль і мода Мода Givenchy
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