Аріана Гранде знялась у рекламі модного бренду Givenchy
Американська зірка музичної сцени встигає не лиша гастролювати світом, а й зніматись для обкладинок глянців та в рекламах модних марок. Цього разу ним став французький модний будинок Givenchy.
У новому кампейні Аріана знялась зі своїм фірмовим, високо зібраним хвостом та у речах з осінньо-зимової колекції. 26-річна співачка приміряла стильні костюми, пишні сукні та подовжені піджаки, повідомляє Vogue Ukraine.
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Аріана Гранде для Givenchy / Vogue Ukraine
Аріана Гранде для Givenchy / Vogue Ukraine
В одному з образів Гранде прорекламувала також сумочку Givenchy під назвою Eden, яку вже називають одним з головних хітів у світі аксесуарів. Її макіяж як завжди був виразним та характерним для неї самої – великі чорні стрілки, густі вії та пастельний колір губ з темнішим контуром. Лаконічний білий манікюр та взуття на платформі доповнили образи зі зйомки.
Аріана Гранде для Givenchy / Vogue Ukraine
Аріана Гранде для Givenchy / Vogue Ukraine
Аріана Гранде для Givenchy / Vogue Ukraine