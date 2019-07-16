Аріана Гранде знялась у рекламі модного бренду Givenchy

Американська зірка музичної сцени встигає не лиша гастролювати світом, а й зніматись для обкладинок глянців та в рекламах модних марок. Цього разу ним став французький модний будинок Givenchy.

У новому кампейні Аріана знялась зі своїм фірмовим, високо зібраним хвостом та у речах з осінньо-зимової колекції. 26-річна співачка приміряла стильні костюми, пишні сукні та подовжені піджаки, повідомляє Vogue Ukraine.

Читайте також: Аріана Гранде знялася для обкладинки американського Vogue: приголомшливе фото



Аріана Гранде для Givenchy / Vogue Ukraine



Аріана Гранде для Givenchy / Vogue Ukraine

В одному з образів Гранде прорекламувала також сумочку Givenchy під назвою Eden, яку вже називають одним з головних хітів у світі аксесуарів. Її макіяж як завжди був виразним та характерним для неї самої – великі чорні стрілки, густі вії та пастельний колір губ з темнішим контуром. Лаконічний білий манікюр та взуття на платформі доповнили образи зі зйомки.



Аріана Гранде для Givenchy / Vogue Ukraine



Аріана Гранде для Givenchy / Vogue Ukraine



Аріана Гранде для Givenchy / Vogue Ukraine