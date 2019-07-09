Аріана Гранде знялася для обкладинки американського Vogue: приголомшливе фото

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Аріана Гранде знялася для обкладинки американського Vogue: приголомшливе фото

Відома американська поп-зірка Аріана Гранде, яка у свої 26 років збирає багатотисячну аудиторію і отримує мільйонні гонорари, постала на обкладинці серпневого Vogue. Співачка приміряла романтичний образ, яким зачарувала своїх прихильників.

Попри те, що ще не прийшла і половина липня, серпневі представники відомих глянців атакують мережу приголомшливими обкладинками і цікавими колабораціями. Так, на Instagram-сторінці американського Vogue з'явилася перша обкладинка та короткий ролик з відомою співачкою.

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Для лицевої сторінки американської версії Vogue Аріана Гранде приміряла чорну, але надзвичайно романтичну сукню, про що говорили делікатні бретельки, акуратне і водночас звабливе декольте, а також цікава складка по свій довжині плаття. На голові співачки був величезний крислатий капелюх в тон, а на колінах розмістилася мила собака.

Аріана Гранде
Аріана Гранде / Instagram / @voguemagazine

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue (@voguemagazine)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Аріана Гранде Vogue
Джерело: LifeStyle 24
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