Аріана Гранде б’є чергові рекорди: кліп Boyfriend переглянули 7 мільйонів разів за добу

Молода американська виконавиця Аріана Гранде вже давно стала однією з найвпливовіших людей у музичній індустрії. Завдяки популярності в соціальних мережах їй вдається збирати неймовірну аудиторію поціновувачів її творчості.

Новий відеокліп на пісню "Boyfriend" Аріана Гранде опублікувала на власному YouTube-каналі 2 серпня. За 1 добу їй вдалось побити позначку у 7 мільйонів переглядів, з яких мільйон користувачів вподобали нову роботу артистки.

Читайте також: Від Меган Маркл до Аріани Гранде: хто стали найвпливовішими зірками в Інтернеті за версією TIME

Трек було записано спільно з групою Social House. У ролику показано, як Аріана в образі головної героїні вступає у жорсткі бійки з дівчатами, які намагаються пофліртувати з її коханим. У цей же час бойфренд дівчини також ревнує її до всіх оточуючих хлопців, і зрештою – вбиває одного з них.

Кліп завершується пристрасною любовною сценою між двома ревнивцями у туалеті особняка.

Аріана Гранде – Boyfriend: дивитись відео онлайн

Варто додати, що одним з останніх рекордів Аріани Гранде стали три найперші сходинки знаменитого чарту Hot 100 від Billboard. У лютому 2019 року три її успішні композиції – "7 Rings", "Break Up With Your Girlfriend I'm Bored" та "Thank U, Next" розмістились на верхівці найпрестижнішого музичного рейтингу.