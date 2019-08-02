Аріана Гранде б’є чергові рекорди: кліп Boyfriend переглянули 7 мільйонів разів за добу

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Кліп Аріани Гранде "Boyfriend"
Кліп Аріани Гранде "Boyfriend" / Скріншот з відео

Молода американська виконавиця Аріана Гранде вже давно стала однією з найвпливовіших людей у музичній індустрії. Завдяки популярності в соціальних мережах їй вдається збирати неймовірну аудиторію поціновувачів її творчості.

Новий відеокліп на пісню "Boyfriend" Аріана Гранде опублікувала на власному YouTube-каналі 2 серпня. За 1 добу їй вдалось побити позначку у 7 мільйонів переглядів, з яких мільйон користувачів вподобали нову роботу артистки. 

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Трек було записано спільно з групою Social House. У ролику показано, як Аріана в образі головної героїні вступає у жорсткі бійки з дівчатами, які намагаються пофліртувати з її коханим. У цей же час бойфренд дівчини також ревнує її до всіх оточуючих хлопців, і зрештою – вбиває одного з них.

Кліп завершується пристрасною любовною сценою між двома ревнивцями у туалеті особняка.

Аріана Гранде – Boyfriend: дивитись відео онлайн

Варто додати, що одним з останніх рекордів Аріани Гранде стали три найперші сходинки знаменитого чарту Hot 100 від Billboard. У лютому 2019 року три її успішні композиції – "7 Rings", "Break Up With Your Girlfriend I'm Bored" та "Thank U, Next" розмістились на верхівці найпрестижнішого музичного рейтингу.

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Теги: LifeStyle Музика Аріана Гранде
Джерело: LifeStyle 24
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