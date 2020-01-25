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Аріану Гранде звинувачують у плагіаті: що про це відомо

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Аріана Гранде / Instagram / @arianagrande

Відому американську співачку Аріану Гранде звинуватили у плагіаті. На неї подав позов до суду хіп-хоп виконавець Джош Стоун.

Репер переконаний, що Аріана вкрала з його пісні You Need It I Got It приспів для своєї композиції 7 rings. Стоун випустив свій хіт у 2017 році, а Гранде – у 2019. Джош стверджує, що приспів пісні Гранде схожий на його трек не тільки словами, а й ритмом. Про це повідомляє видання TMZ.

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Над студійними альбомами Аріани Гранде працює Томмі Браун, з яким Джош зустрічався три роки тому. Хіп-хопер заявляє, що тоді Томмі зацікавився його хітом You Need It I Got It.

Стоун подав позов до суду на американську знаменитість та попросив заборонити їй виконувати пісню 7 rings. Також він вимагає, щоб Аріана повернула йому весь прибуток, який отримала від цієї композиції.

Пропонуємо переглянути відеокліпи виконавців та проаналізувати чи дійсно їхні треки схожі.

Джош Стоун – You Need It I Got It: дивитись відео онлайн

Аріана Гранде – 7 rings: дивитись відео онлайн

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Скандал Аріана Гранде Голлівуд
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