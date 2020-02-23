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Armani представить колекцію в Мілані у порожньому залі через спалах коронавірусу: подробиці

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Armani представить колекцію в Мілані у порожньому залі / Instagram / @emporioarmani

Нині весь світський бомонд зібрався у світовій столиці моди Мілані, аби на власні очі побачити нові колекції преміальних модельєрів. Проте у північних регіонах Італії спалахнув коронавірус, який вже забрав життя двох громадян. У зв'язку з критичною ситуацією Джорджіо Армані вирішив не наражати глядачів на небезпеку та оголосив, що показ буде закритим для публіки.

Один з найпрестижніших світових будинків мод Armani сьогодні, 23 лютого, завершує Тиждень моди в Мілані презентацією нової колекції. Проте генеральний директор Джорджіо Армані вирішив провести показ за зачиненими дверима. Як зазначають представники бренду на офіційній сторінці в інстаграмі, причиною такого рішучого кроку став спалах коронавірусу неподалік Мілана. 

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Відомо, що уряд Італії вводить надзвичайні заходи щодо запобігання поширення коронавірусу, зважаючи на те, що в країні підтвердили діагноз у понад ста осіб. Так, показники свідчать про найбільший спалах серед усіх країн Європи. У північних регіонах Ломбардія та Венето вводять обмеження на пересування місцевим жителям. 

Модна індустрія не залишилася осторонь глобальної проблеми та вживає свої заходи. Культовий дизайнер Джорджіо Армані оголосив, що запланований показ таки відбудеться, але стане закритим, без публіки, щоб не наражати нікого з глядачів на небезпеку. 

Модний жіночий показ Giorgio Armani FW20-21 відбудеться за зачиненими дверима. Це запобіжний захід, який прийняв Джорджіо Армані для підтримки національних зусиль у галузі охорони здоров'я,
– йдеться на офіційній сторінці бренду Armani. 

Проте організатори встигли запевнити, що широка аудиторія зможе переглянути дефіле моделей під час прямої трансляції на офіційних сторінках модного дому Armani о 18:00 за київським часом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emporio Armani (@emporioarmani)

Варто зазначити, що у Національній палаті моди Італії, яка організовує покази, повідомили, що Армані став першим і наразі єдиним кутюр'є Тижня моди, хто ухвалив таке рішення. Організатори запевнили, що цей вчинок вартий поваги. 

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Автор: Марина Джура
Теги: Модні бренди Giorgio Armani Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода
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