Армію США приводять у бойову готовність через прем'єру фільму "Джокер"

Усіх надзвичайників, армію та поліцію в Лос-Анджелесі приводять до максимальної бойової готовності, аби гарантувати порядок і безпеку під час демонстрації фільму "Джокер" в американських кінотеатрах.

Прем'єра фільму в США відбудеться 4 жовтня. Армія розіслала у підрозділи інформацію про можливий напад на кінотеатри під час демонстрації стрічки, пишуть у CNN.

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У поліції розповіли журналістам, що конкретних даних про якісь загрози у них немає. Однак у "закритій" частині інтернету (так званому "даркнеті") з'явилася певна інформація, що змушує посилити охорону кінотеатрів.

Вже відомо, що одна з мереж кінотеатрів заборонила глядачам на час показу фільму "Джокер" носити будь-які карнавальні костюми, маски або грим.



То чим же фільм "Джокер" так налякав американських силовиків?

Чому у США зчинився такий переполох?

20 липня 2012 року озброєний вогнепальною зброєю Джеймс Голмс проник в кінотеатр в місті Аурора, де йшов показ фільму про Бетмена "Темний лицар: Відродження легенди".

Чоловік зчинив стрілянину, через яку загинули 12 людей, а поранених було аж 58. Тоді Warner Bros., яка зняла цей фільм, пожертвувала мільйон доларів у фонд допомоги сім'ям постраждалих.

А фільм "Джокер" 2019 року є сиквелом "Темного лицаря".

7 вересня 2019 роки "Джокер" здобув "Золотого лева Святого Марка" на 76-у Венеціанському кінофестивалі.

Дивіться офіційний український трейлер фільму "Джокер" 2019 року: