Арнольд Шварценеггер поділився курйозним роликом, який підкорив мережу

Голлівудський актор та екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер зумів розсмішити мережу курйозним відео. На своєму подвір'ї він намагався наздогнати маленького поні.

71-річний "Термінатор" Арнольд Шварценеггер невдовзі поведе свою доньку до вівтаря. Кетрін вже заручилась з голлівудським актором Крісом Праттом та готується до урочистої церемонії. Та поки пара ще тільки займається плануванням весілля, Арнольд Шварценеггер активно відпочиває.

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У мережі з'явився ролик із кумедних буднів актора. На відео видно, як 71-річний Арнольд Шварценеггер, осідлавши велосипед, ганяється по подвір'ю свого маєтку за маленьким поні із кличкою Віскі. Для такої розваги знаменитість вбрав крислатий капелюх у стилі ковбоя, шкіряну куртку та зручний одяг. Саму ж погоню він здійснив під пісню кантрі-співака Тобі Кіта I Should've Been A Cowboy ("Я повинен був стати ковбоєм"), що додало курйозності відео.

У Віскі теж ранковий фітнес, – з гумором написав Арнольд Шварценеггер.

Вкінці ролика актор нагодував поні морквою, що виглядало дуже мило.

Кумедне відео за лічені дні підкорило мережу. Ролик за участю Арнольда Шварценеггера переглянули понад 2 мільйони користувачів мережі, а тисячі людей прокоментували його.