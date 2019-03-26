Арнольд Шварценеггер поділився курйозним роликом, який підкорив мережу

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Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер / Instagram / @schwarzenegger

Голлівудський актор та екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер зумів розсмішити мережу курйозним відео. На своєму подвір'ї він намагався наздогнати маленького поні.

71-річний "Термінатор" Арнольд Шварценеггер невдовзі поведе свою доньку до вівтаря. Кетрін вже заручилась з голлівудським актором Крісом Праттом та готується до урочистої церемонії. Та поки пара ще тільки займається плануванням весілля, Арнольд Шварценеггер активно відпочиває. 

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У мережі з'явився ролик із кумедних буднів актора. На відео видно, як 71-річний Арнольд Шварценеггер, осідлавши велосипед, ганяється по подвір'ю свого маєтку за маленьким поні із кличкою Віскі. Для такої розваги знаменитість вбрав крислатий капелюх у стилі ковбоя, шкіряну куртку та зручний одяг. Саму ж погоню він здійснив під пісню кантрі-співака Тобі Кіта I Should've Been A Cowboy ("Я повинен був стати ковбоєм"), що додало курйозності відео. 

У Віскі теж ранковий фітнес, – з гумором написав Арнольд Шварценеггер. 

Вкінці ролика актор нагодував поні морквою, що виглядало дуже мило. 

Кумедне відео за лічені дні підкорило мережу. Ролик за участю Арнольда Шварценеггера переглянули понад 2 мільйони користувачів мережі, а тисячі людей прокоментували його. 

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Теги: LifeStyle Курйозні новини Арнольд Шварценеггер
Джерело: LifeStyle 24
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