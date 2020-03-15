24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Арнольд Шварценеггер показав своєму песику, як мити руки, щоб не захворіти на коронавірус: відео

- Читать новость на русском
Арнольд Шварценеггер закликає мити руки, щоб не заразитися коронавірусом / Instagram / @schwarzenegger

Знаменитий американський актор Арнольд Шварценеггер не залишається осторонь новин про коронавірус. Він піклується не лише про своє здоров'я, а навчає свого домашнього улюбленця, як правильно мити руки, щоб вберегтися від хвороби.

Арнольд Шварценеггер, відомий за головною роллю у фільмі "Термінатор", опублікував на своїй сторінці в інстаграмі кумедне та, водночас, повчальне відео, яким закликав підписників не нехтувати правилами гігієни, а ретельно мити руки. На ролику він навчає цьому свого песика Черрі.

Читайте також: Арнольд Шварценеггер скасував спортивний фестиваль через коронавірус: відеозвернення зірки

Актор зазначив, що миє руки приблизно 50 разів на день та не менш, ніж 20 секунд. Насправді, в теперішніх умовах це дуже важливо, адже таке просте заняття може убезпечити нас від зараження вірусом.

Я намагався провести урок миття рук для Черрі, але я думаю, що ви, друзі, приділите цьому більше уваги. Будьте обережні. Мийте свої руки. Слухайте вчених та експертів. Разом ми можемо захистити одне одного,
– написав у публікації актор.

Зазначимо, станом на 14 березня у всьому світі зафіксували понад 145 тисяч випадків зараження коронавірусом. Центром пандемії стала Європа. Найважча ситуація в Італії – 21 157 інфікованих та 1 441 летальний випадок. В Україні наразі лише 3 лабораторно підтверджені випадки захворювання та 1 смерть. Уряди держав закривають кордони та впроваджують карантин. Громадян просять дотримуватися встановлених правил безпеки та залишатися вдома.


Правила, які допоможуть вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Мільярдери України: що треба знати про Петра Порошенка
сьогодні
Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус Covid-19 LifeStyle Новини LifeStyle Арнольд Шварценеггер
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
14 березня 21:24 Еротичні фільми: 10 пристрасних стрічок для дорослих
Надія Біленко
14 березня 10:25 Серіали березня: 7 прем'єр, які вийдуть цього місяця
Марта Вересюк
13 березня 16:47 Без Мадонни та показів Армані: які заходи у світі та Україні скасували через коронавірус
Уляна Журба
13 березня 11:27 "П'ятниця, 13": що відомо про всі частини моторошного фільму
Юлія Михайлова
13 березня 11:09 Чорний кіт і порожні відра: чи вірите ви у забобони?
Юліана Вінтюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук