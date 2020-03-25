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Арнольд Шварценеггер пожертвував 1 мільйон доларів на потреби медиків в період пандемії

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Арнольд Шварценеггер / Instagram / @schwarzenegger

Ще один голлівудський філантроп розщедрився на 1 мільйон доларів на потреби лікарів у зв’язку з пандемією Covid-19. Арнольд Шварценеггер вирішив не "сидіти на дивані і скаржитися", а самому повпливати на покращення ситуації.

У своєму інстаграмі легендарний "залізний Арні" пояснив, що такий благочинний внесок зможе допомогти медикам у боротьбі з новим вірусом.

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Це простий спосіб захистити наших справжніх героїв на передовій у наших лікарнях. І я пишаюся тим, що я є частиною цього. Я пожертвував 1 мільйон доларів. І я сподіваюся, що всі ви, хто зможе, підтримають цих героїв,
– заявив кіноактор.

Шварценеггер також закликав своїх прихильників долучитись до благочинності та пожертувати кошти у благодійний фонд, кінцева мета якого зібрати 5 мільйонів доларів. Ці гроші будуть спрямовані на закупівлю масок, халатів, рукавичок та інших речей першої необхіднсті для медиків по всьому світу. Наразі зібрано 3, 4 мільйона доларів лише за одну добу.

 

Нагадаємо, що раніше він публікував миловидне відео, у якому вчив свого домашнього улюбленця, собачку Черрі, як правильно мити лапки в час карантину. Кіноактор також був змушений скасувати спортивний фестиваль The Arnold Sports Festival через спалах вірусу у США. Нагадаємо, що США наразі перебуває на третьому місці у світі за кількістю підтверджених випадків захворювань коронавірусом: 54 974 – заражених осіб, 785 – летальних випадків і 379 – вилікуваних людей.

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Автор: Уляна Журба
Теги: Коронавірус Covid-19 благочинність Арнольд Шварценеггер Голлівуд LifeStyle
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