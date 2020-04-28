Арнольд Шварценеггер привітав свою віслючку з днем народження та заспівав їй пісню: миле відео

Легендарний американський актор Арнольд Шварценеггер продовжує тішити шанувальників фото та відео, де постає разом із своїми домашніми улюбленцями. Сьогодні його віслючці Лулу виповнився рік, тож він вирішив привітати її. Арнольд заспівав пісеньку та нагодував тваринку.

Арнольд Шварценеггер, відомий за роллю у культовому фільмі "Термінатор" проводить карантин у своєму маєтку разом із своїми улюбленцями. На особистій сторінці знаменитості в інстаграмі часто з'являються кумедні кадри, на яких зображена Лулу та поні Віскі.

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Зірка Голлівуду знає, як підняти настрій своїм фоловерам. Черговий ролик розбурхав мережу та викликав бурхливі емоції у підписників "Термінатора".

На ньому Арнольд зображений разом із тваринкою. Він співає святкову пісеньку та годує її смаколиками. Виявляється, у Лулу сьогодні особливий день.

У нас сьогодні день народження! Лулу виповнився рік. Ми святкуємо, дозволивши їй цього разу насолодитися смаколиками,

– написав Шварценеггер в публікації під відео.

Видно, що актор дуже любить своїх домашніх улюбленців, адже стрічка його сторінки в інстаграмі наповнена спільними фото та відео, на яких він показує ніжне та турботливе ставлення до тварин.