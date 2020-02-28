Арнольд Шварценеггер прийшов на роботу з віслюками: кумедне відео

72-річний Арнольд Шварценеггер, ім'я якого одразу асоціюється з незнищенним роботом Термінатором, вразив колег кумедною витівкою. Зірка голлівудського кіно привів на роботу двох віслюків.

Як виявилося, кремезний голлівудський актор ще той любитель тварин. Тому 72-річний Шварценеггер вирішив познайомити зі своїми новими друзями – віслюками – ще й своїх колег. На особистій сторінці в інстаграмі зірка "Термінатора" опублікував коротке відео, переглянувши яке можна побачити, як пройшов його день разом з тваринами.

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Спершу у ролику з'являється актор, який веде одного з віслюків на повідку, а позаду нього його помічник з другою твариною. Коники без перешкод пересувалися розлогим офісом та проводили час з колегами Шварценеггера.

Пізніше на відео знову з'явився виконавець ролі Термінатора. Він сидів у шкіряному кріслі за столом та годував тварин печивом. Як відомо, в Арнольда Шварценеггера є поні, якого звати Віскі, а тепер і віслюк Лулу. "Цього разу привів ще й Лулу", – прокоментував свій прихід в офіс зірка Голлівуду.

Що цікаво, в компанії знаменитості діє правило dog friendly, яке означає, що працівники можуть приходити на роботу зі своїми домашніми улюбленцями. Навіть, якщо це віслюки.