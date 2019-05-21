Арнольд Шварценеггер розповів, чи звернеться до суду за напад в Африці

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Напад на Арнольда Шварценеггера
Напад на Арнольда Шварценеггера / Twitter / @Schwarzenegger

Голлівудський актор Арнольд Шварценеггер після зухвалого нападу в Африці продовжує приймати сотні повідомлень від прихильників. Цього разу підписників блогу екс-губернатора цікавить питання, чи він подасть до суду на чоловіка, який накинувся на нього під час спортивного заходу.

Як зізнався Арнольд Шварценеггер у мережі, він не має наміру звертатись до служителів Феміди та розпалювати ще більший конфлікт. Актор переконаний, що невідомий, який публічно вчинив на нього напад, повинен задуматись про своє життя та почати його змінювати. А от сам 71-річний голлівудський "Термінатор" не планує зупинятись та продовжує свою роботу в благодійній сфері. 

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Багато хто з вас запитує, тому вважаю своїм обов'язком прокоментувати: я не висуватиму звинувачень. Я думаю, що для нього це вже і так було тривожним сигналом про те, що час в житті щось змінювати. Я просто продовжую займатися своїми справами і вважаю за краще сфокусувати свою увагу на тисячах прекрасних атлетів, яких мені пощастило зустріти на змаганнях Arnold Sports,
– розповів Арнольд Шварценеггер. 

Що сталось з Арнольдом Шварценеггером?

Напад на американського актора та екс-політика стався у суботу, 18 травня, під час його поїздки до Африки. Після спортивних змагань Арнольд Шварценеггер стояв і спілкувався з прихильниками, коли раптом невідомий підбіг та вдарив його ногами. Відео одразу ж стало вірусним, а сам актор пояснив, що не постраждав від нападу. На підтвердження своїх слів він опублікував ролик, знятий з іншого ракурсу, де видно, як зловмисник впав після удару, а охоронці за лічені секунди його затримали. 

За інформацією правоохоронців, чоловік вже не вперше потрапляє в скандальні ситуації. Нещодавно його вже затримували за напад на людину, однак деталей цього злочину не розголошують. 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Арнольд Шварценеггер
Джерело: LifeStyle 24
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