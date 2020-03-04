Арнольд Шварценеггер скасував спортивний фестиваль через коронавірус: відеозвернення зірки

Американський спортсмен та кіноактор сьогодні, 4 березня, оприлюднив відео на сторінках соціальних мереж, який оголосив фанам прикру новину. Арнольд Шварценеггер вимушений скасувати гучну подію The Arnold Sports Festival, яка мала б відбутися в штаті Огайо через глобальний спалах коронавірусу.

Коронавірус COVID-19 стрімко шириться всім світом. Європа впродовж кількох тижнів страждає від численних захворювань, проте епідемія прогресує й за океаном. У США скасовують масштабні заходин один за одним, аби не наражати на небезпеку широкі маси. Так, про своїх прихильників вирішив подати й Арнольд Шварценеггер.

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На особистій сторнці в інстаграмі 72-річний голлівудський актор та видатний бодібілдер опублікував відео, яким звернувся до фоловерів. Він оголосив, що щорічне багатоспортивне змагання The Arnold Sports Festival, заплановане на 5-8 березня, вимушені скасувати через спалах коронавірусу.

Арнольд Шварценеггер зазначив, що таке рішення небезпідставне, адже попередньо команда радилася з мером міста Колумба та Центром з контролю і профілактики захворювань США.

Це дуже сумний день для мене і для всієї команди ArnoldSports. Але здоров'я наших фанатів завжди на першому місці для нас. Після розмови з мером Гінтером і CDC ми вирішили відкласти захід, бо не можемо ризикувати здоров'ям 250 тисяч осіб, коли є небезпека заразитися коронавірусом,

– наголосив Арнольд Шварценеггер у відеозверненні.

Варто наголосити, що представники бренду Gucci також відмовилися від масштабної події у США в травні цьогоріч. Модний будинок оголосив, що як запобіжний захід вони переносять шоу Cruise 2021, яке мало б відбутися 18 травня у Сан-Франциско. Приводом для рішення стали "постійні невизначеності, викликані спалахом коронавірусу".

Нагадаємо, що коронавірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Він стрімко поширився до Японії, Південної Кореї, на Філіппіни, США та в низку країн Європи. Найбільш небезпечною серед європейських країн стали північні регіони Італії – 2 502 людей інфіковані та 79 летальних випадків.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу