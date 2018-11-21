Арнольд Шварценеггер влаштував сюрприз для американських рятувальників: відео та фото

Голлівудський "Термінатор" Арнольд Шварценеггер вирішив влаштувати сюрприз для американських рятувальників, які ліквідують наслідки лісових пожеж у Каліфорнії. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

День подяки у США – чудовий привід для американців висловити слова вдячності близьким людям. Не оминають цієї нагоди й голлівудські зірки, які долучаються до благодійних проектів.

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Долучився до однієї з акцій голлівудський актор Арнольд Шварценеггер. Зірка приїхав до міста Чіко, де перебувають сотні біженців з Каліфорнії. Лісові пожежі вщент зруйнували їхні помешкання, тому люди тимчасово оселились у містечку.

Арнольд Шварценеггер вирішив одразу ж відкинути всі формальності. Він ходив містом без супроводу охорони, привітався з американцями та рятівниками. Згодом актор сам став до плити та зготував кашу. Окрім цього, Арнольд Шварценеггер сам роздавав їжу та допомагав волонтерам прибирати. Окрему увагу він приділив рятувальникам, яких назвав "символом Америки".

Сьогодні я бачив спустошення, і зустрів людей, які втратили все. Але я також бачив дух Америки, як пожежники працюють упродовж 24 годин, як волонтери приїжджають і допомагають всіляко. Ось тут День подяки і вдячний за те, що ви на власному прикладі показуєте, що робить нас великими,

– зазначив Арнольд Шварценеггер.

Актор додав відео, на якому показав наслідки стихії та розповів про побачене.

Thanks to Arnold @Schwarzenegger for stopping by to serve breakfast for the firefighters at the #CampFire; and pick up the morale of some exhausted first responders. pic.twitter.com/IVLoScDPS5 — Stockton Fire (@stocktonfire) 21 ноября 2018 г.

Thank you for coming out here and spending some time with us, we truly appreciate it #CampFire @Schwarzenegger pic.twitter.com/RzG75mmMpd — jeebs (@arturomacias05) 21 ноября 2018 г.