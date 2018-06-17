Арнольд Шварценеггер вперше прокоментував заручини своєї доньки з Крісом Праттом

Голлівудський "Термінатор" Арнольд Шварценеггер готується до весілля. Його донька Кетрін виходить заміж за актора Кріса Пратта. Вперше зірковий батько прокоментував заручини.

Всередині грудня 2018 року Голлівуд вибухнув новиною: актор Кріс Пратт, який зіграв головну роль у фільмі "Вартові галактики", вирішив одружитись. Його обраницею стала донька Арнольда Шварценеггера Кетрін.

Читайте також: Актор Кріс Пратт розповів, як бачить майбутнє з донькою Арнольда Шварценеггера

Досі зірковий батько не коментував заручини, однак журналісти каналу Extra зуміли взяти ексклюзивний коментар. В інтерв'ю Арнольд Шварценеггер зізнався, що перед заручинами Кріс Пратт прийшов до нього та отримав благословення. Аж після цього голлівудський актор вручив Кетрін обручку.

Окрім цього, актор розповів, що повністю схвалює вибір доньки та радий за майбутнє подружжя. Сама ж Кетрін дуже щаслива, відтак Арнольд Шварценеггер в захваті від майбутнього весілля.

Це було просто фантастично! Кетрін така щаслива! Вони обидвоє світяться від щастя. Кріс – чудовий хлопець. Вони відмінно виглядають разом, тому я бажаю їм тільки успіху,

– зізнався Арнольд Шварценеггер.

Не приховує свого захвату від заручин Кріса Пратта і його екс-дружина Анна Фаріс. Вона щиро побажала парі щастя та заявила, що не буде перешкоджати актору та Кетрін Шварценеггер проводити час з її сином.

Що відомо про роман Кріса Пратта та Кетрін Шварценеггер?Пара засвітилась на спільній прогулянці в Санта-Барбарі ще в червні 2018 року. Однак коментувати романтичні стосунки як Кріс, так і Кетрін відмовлялись. Через півроку зірки наважились розповісти світу про свій роман, опублікувавши у мережі спільні фото. Вже за місяць після цього Кетрін Шварценеггер отримала обручку від Кріса Пратта та розпочала підготовку до весілля.



Для Кетрін це весілля буде першим. А от Кріс Пратт був одружений з акторкою Анною Фаріс до серпня 2017 року. Екс-подружжя виховує сина Джека.