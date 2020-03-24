Арнольд Шварценеггер їсть з поні та віслючкою з однієї тарілки: кумедне відео

Легендарний американський актор Арнольд Шварценеггер долучився до числа тих зірок, які демонструють прихильникам свої заняття на карантині. Чоловік часто ділиться відео зі своїми домашніми улюбленцями. На черговому ролику він показав, як їсть з поні та віслючкою з однієї тарілки.

Арнольд Шварценеггер, відомий за роллю у фільмі "Термінатор", ніколи не занепадає духом. Навпаки, у складний для всієї планети час, він намагається розвеселити своїх шанувальників та публікує кумедні відео, які активно обговорюють в мережі. Днями актор поділився роликом, на якому їв разом із поні та віслючкою.

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На відео він сидить за столом та їсть салат. За цим процесом спостерігає милий поні. Арнольд вирішив пригостити тваринку листям салату. Після цього до господаря прибігла віслючка, яка також забажала поласувати смачненьким.

Після домашнього тренування заправляємося з Віскі та Лулу,

– написав в публікації актор.

На сторінці Шварценеггера часто можна побачити його домашніх тваринок. Пропонуємо вам переглянути добірку цікавих та веселих відео. Ледь не в кожному дописі "Термінатор" закликає підписників мити руки та залишатися вдома.

Зазначимо, станом на 23 березня у всьому світі підтвердили понад 373 000 випадків зараження коронавірусом. Понад 16 000 людей померли, більше, ніж 101 000 одужали.



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