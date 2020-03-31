Арнольд Шварценеггер замилував мережу фото, на якому грає в шахи з віслючкою

Культовий американський актор Арнольд Шварценеггер полюбляє ділитися з прихильниками кумедними фото та відео, на яких зображений разом із домашніми улюбленцями. Днями він поділився світлиною, на якій показав, як грає в шахи з віслючкою.

Арнольд Шварценеггер, відомий за роллю у легендарному фільмі "Термінатор", ніколи не занепадає духом і знає, як підняти настрій шанувальникам. Кумедні кадри, які він публікує на особистій сторінці в інстаграмі, викликають ажіотаж та активні обговорення серед підписників. Черговий знімок з віслючкою менш, ніж за добу отримав майже мільйон вподобань.

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Перебуваючи на карантині, кожен розважається, як може. Арнольд Шварценеггер вирішив з користю провести час та зіграв з віслючкою Лулу в шахи. На фотографії бачимо, як актор курить сигару в той час, як Лулу робить свій хід.

Ось вам щоденне оновлення про життя Лулу – вона не кращий партнер для гри в шахи, але дуже старається. Якщо ви відкладали на потім щось на зразок вивчення шахів зі своєю сім'єю, використовуйте час, якого вам так не вистачало,

– написав у публікації Арнольд.

Навіть в ізоляції зірка виглядає прекрасно. Шварценеггер одягнений у стильну куртку та акуратно вклав волосся.

Зазначимо, станом на 30 березня у світі зафіксували 758 777 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 37 815 людей, а одужали – 165 607. Найбільше випадків захворювання підтвердили у США – 159 689. Для збереження здоров'я та життя необхідно залишатися вдома.



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