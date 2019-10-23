Арнольд Шварценеггер зізнався, що ледь не помер під час операції

Голлівудський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер не приховував, що має вроджені проблеми із серцем. Тому у 2018 році він зробив операцію, яка ледь не завершилась смертю.

Як актор розповів журналістам Mirror, у березні 2018-го він пройшов планове обстеження, а лікарі призначили йому нескладну операцію. Однак під час заміни серцевого клапана, встановленого ще у 1997 році, стан Арнольда Шварценеггера різко погіршився, а медикам ледь вдалось його врятувати.

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Що відомо про хворобу Арнольда Шварценеггера?Про вроджені проблеми з серцем в Арнольда Шварценеггера заговорили наприкінці березня 2018 року. Тоді, за даними TMZ, він пережив уже шосту операцію. На щастя, лікарі були готові до того, що стан актора міг погіршитись, адже з одним клапаном він прожив понад 20 років. Діагностували недугу ще в далекому 1977 році. За словами Арнольда Шварценеггера, це сімейна хвороба, яка передалась йому генетично.

Однак, як зізнався знаменитий американець, будучи при смерті, він не думав про минуле. Єдине, що хвилювало Арнольда Шварценеггера в той час, це те, що актор не зможе зіграти свою довгоочікувану роль у продовженні "Термінатора".

Це було свого роду сюрпризом. Я ніколи не боюся цих речей. Упродовж хвилини я хвилювався, що це сталося напередодні зйомок "Термінатора 6", але одразу зрозумів, що фільм – гарний спосіб, щоб повернутися у форму знову,

– зізнався Арнольд Шварценеггер.

Вже за тиждень після операції 72-річний актор відновив свої тренування у спортивному залі, щоб у кінострічці виглядати більш переконливо. Фільм "Термінатор: Темні долі" вийде в останній день жовтня. Тому у ЗМІ підозрюють, що відверті та досить моторошні спогади Арнольда Шварценеггера – це своєрідний спосіб привернути увагу людей до новинки кіно.

"Термінатор: Темні долі": що відомо про фільм?

Це довгоочікувана кінострічка, яка стане продовженням легендарної франшизи. У новому фільмі постануть знані головні герої кінострічки – Арнольд Шварценеггер та Лінда Гемілтон.

Сюжет буде продовженням фільму "Термінатор 2: Судний день". Минуло 27 років відтоді, як Сара Конор рятувала свого сина від термінатора, запрограмованого на вбивство. За цей час технології вдосконались, а головній героїні доведеться очолити боротьбу проти нового модифікованого термінатора. У фільмі також з'явиться 18-річна дівчина з Мексики, яку зіграла колумбійка Наталія Рейс.

Екранізувати знамениту історію взявся сценарист Джеймс Камерон. Для нього це вже третя кінострічки цієї франшизи. Дата виходу фільму кілька разів переносилась, а, за останніми даними, це станеться 31 жовтня 2019 року.

Дивіться трейлер до фільму "Термінатор: Темні долі": відео