Ароматне овочеве рагу з грибами: рецепт страви

Чимало українців є палкими прихильниками тушених овочів. Їм обов'язково посмакує запашне рагу з овочами та шампіньйонами.

Приготування цієї страви має безліч рецептів, адже кожна господиня додає до неї саме ті овочі, які смакують її рідним. Журналісти LifeStyle 24 вирішили поділитись одним із численних варіантів приготування рагу з овочами.

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Як приготувати овочеве рагу з грибами: рецепт страви

Інгредієнти:

картопля – 400 г,

морква – 4 шт.,

цибуля,

шампіньйони – 300 г,

помідори – 2 шт.,

перець болгарський,

спеції.

Помийте та наріжте овочі кубиками. На олії підсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте моркву та картоплю. Обсмажте все упродовж 10 хвилин, накривши пательню кришкою. Посоліть та поперчіть овочі.

Коли картопля стане м'якою, додайте подрібнені шампіньйони, перець болгарський та помідори. Ретельно все перемішайте та протушіть на легкому вогні до повної готовності овочів. Подавайте страву із зеленню.