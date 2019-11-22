Арсен Мірзоян знявся у кліпі з повністю голою дівчиною: відео 18+

Український співак Арсен Мірзоян дещо збентежив своїх прихильників відвертим кліпом. Артист зняв у ролику "Незнайомці" повністю голу дівчину.

Кліп вже з'явився на ютуб-каналі Арсена Мірзояна та поступово підкорює мережу. Режисером відео виступив Олег Борщевський, який і запропонував втілити непересічну історію кохання у стилі фільму "Інтерстеллар".

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Арсен Мірзоян зі своєю колегою перевтілились у космонавтів. За словами Олега Борщевського, знімання ролика відбувалось влітку, тому через спеку процес був досить непростим. Всередині відео дівчина, яка зіграла одну з головних ролей, постала перед камерами повністю голою.

"До цього кліпу у мене особливе ставлення, тому що дався нам він не просто. Ми знімали влітку при температурі 35 градусів: було не просто жарко від сонця, а ще й чорне вугілля палило знизу, як грубка. Вода випивалася літрами, час від часу хтось обливався зі шланга пожежної машини, яка чергувала для безпеки. Через дві години серце билося як шалене, наростала нервозність і втрачалося відчуття контролю реальності", – поділився режисер.

Однак попри такі спогади ролик вийшов дуже ефектним. Окрім Арсена Мірзояна і Анни Розпутньої, у кліпі "Незнайомці" можна побачити доньку артиста і Тоні Матвієнко – Ніну.

Дивіться кліп до пісні Арсена Мірзояна "Незнайомці": відео 18+

Арсен Мірзоян – "Незнайомці": текст пісні

Випий зі мною хоч кави

День починати з нуля

І я не знаю як тобі сказати

Ти небо, я твоя земля

Приспів:

А хочеш я буду лагідним сонцем

Посеред люди сором згорить

А хочеш без світла як незнайомці

І далі нехай болить

Досі в полоні і вільний

І зупиняється час

Серед вагань божевілля

Ти ліки – отрута мені водночас

Приспів:

А хочеш я буду лагідним сонцем

Посеред люди сором згорить

А хочеш без світла як незнайомці

І далі нехай болить

А хочеш я буду лагідним сонцем

Посеред люди сором згорить

А хочеш без світла як незнайомці

І далі нехай болить

Випий зі мною хоч кави

День починати з нуля

І я не знаю як тобі сказати

Ти небо я твоя земля