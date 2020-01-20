Артем Пивоваров поділився лайфхаками, як долати стрес

Кожна людина чи не щодня стикається зі стресовими ситуаціями. Знаменитості – не виняток. Популярний український співак Артем Пивоваров вирішив поділитись своїми лайфхаками та розповісти, як він долає стреси.

Артист став учасником нового сезону шоу "СуперІнтуїція", що виходить на Новому каналі. Під час зйомок проєкту Артем Пивоваров був зосередженим та надто спокійним. А от в житті, за його словами, зберігати спокій буває складно. Однак, він має свої секрети щодо подолання стресу. Артем Пивоваров заявив, що медитує та займається спортом, що допомагає йому долати труднощі та уникати конфліктні ситуації.

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"Мені складно оцінити ступінь моєї конфліктності, але, звісно, бувають ситуації, які дратують. Намагаюся справлятися зі стресом та агресією різними методами. Ділюся! Я медитую, займаюся східними єдиноборствами, зганяю злість у спарингах. Тому в моменти, коли відчуваю бажання комусь нагрубіянити чи насолити, одразу ж намагаюся це бажання вгамувати. У будь-яких негативних ситуаціях намагаюсь міркувати розсудливо й виходити з них без шкоди для себе чи опонента", – розповів Артем Пивоваров.

Цікаво, що на таке зізнання артиста надихнула професія незнайомки, яка була учасницею шоу. Дівчина професійно навчає людей правильно сваритись. Така професія здивувала Артема Пивоварова та Мішель Андраде, які стали конкурентами на "СуперІнтуїції".



Артем Пивоваров став учасником "СуперІнтуїції" / Пресслужба

Ймовірно, лайфхаки Артема Пивоварова і справді працюють, адже за 9 років музичної кар'єри не знайти випадків його публічних конфліктів з колегами. Якими ж скандалами відзначилися українські зірки у 2019 році – читайте тут.