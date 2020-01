Артисти Mozgi Entertainment презентували спільну різдвяну пісню "20s": дивіться кліп

Продюсерський центр Потапа та Ірини Горової зібрав всіх підопічних для музичного різдвяного привітання з новим десятиліттям. У запальному кліпі на україномовний трек з'явилися популярні гурти "Mozgi", "Время и Стекло" та співачка болівійського походження Michelle Andrade.

Вчора, 7 січня, на Різдво артисти продюсерського центру Mozgi Entertainment представили свій різдвяний подарунок для всіх шанувальників. У колоритному відео з'явилися одні з найпопулярніших зірок вітчизняної сцени – "Mozgi", "Время и Стекло" та Michelle Andrade.

У душевному відео знаменитості зібралися за святковим новорічним столом, обмінялися подарунками та влаштували запальну вечірку біля ялинки. Пісня "20s" стала своєрідним підсумком плідної творчої діяльності виконавців впродовж попередного десятиліття. Артисти висловили сподівання, що 2020 рік стане не менш успішним для кожного з них.

Нехай ваші 20-ті будуть най-най-най! Merry Christmas and Happy New Year from MOZGI, Время и Стекло, Michelle Andrade,

– прокоментували прем'єру.

Авторами музики до україномовного синглу стали Потап та Позитив, а сучасний текст – традиційно справа рук Олексія Потапенка.

All stars MOZGI Ent. – 20s: дивіться кліп онлайн

All stars MOZGI Ent. – 20s: текст пісні

Прощавай наш 19-тий.

У тік-току були танці, ми

Одягали інста-маски.

Лайки, репости, все було як в казці.

Ми вітаємо 20-ті

Челенджами, стікер паками,

Влогами і сторісами, ми самі

Дорослими стали всі з вами.

Просто починається нова епоха

І передчуття нас всіх хвилює трохи.

Як там буде, у 2020

Будуть люди на нас так само підписуватись.

Хапай долю за контент, не чекай, бери.

Хай ростуть з нами наші сабскрайбери.

Ми вас вразимо не раз, всім своїм гуртом.

З Новим роком наші люди і Різдвом.

Агов су**и.

Піднімайте ручки.

Віддавай все лаве. А ну знімай каблучку.

Не гони, гони прикраси і кидай в мішок.

Дітям подарунки віддавати я пійшов.

У новому все по-новому,

Зі своїми вдома, тому забувай про втому

І роботу посилай, у 20-му все буде най-най-най!

2020

Кожен пацик,

Кожна дівчина,

Танцює наші танці,

Наші треки,

Наші теги

Ставить.

Хто не розуміє наших текстів навіть

2 нуль, 2 нуль у нас все буде нормуль.

2 нуль, 2 нуль, любов ти нашу відчуй.

2 нуль, 2 нуль, від диму білий ваш буль.

2 нуль, 2 нуль, а нам сигналить патруль

Прощавай наш 19-тий.

У тік-току були танці, ми

Одягали інста-маски,

Лайки, репости, все було як в казці.

Ми вітаємо 20-ті

Челенджами, стікер паками,

Влогами і сторісами, ми самі

Дорослими стали всі з вами.