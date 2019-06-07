Артисти починають заробляти після 4-5 років на сцені, – MARUV про залаштунки шоу-бізнесу

Українська виконавиця MARUV (справжнє ім'я – Анна Корсун) стала гостею популярного шоу "Слава+" на YouTube-каналі "Люкс ФМ". Після чималих скандалів, пов'язаних з Євробаченням-2019, вона розповіла про неймовірні кошти, які викидають для створення свого сценічного образу українські зірки.

Однією з таких стала Оля Полякова. MARUV поділилась, що лише один кокошник, який використовує довгонога білявка для виступів, коштує кілька тисяч доларів.

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Я не знаю, як заробляє Оля Полякова, в неї складні і дорогі костюми. Вона робить для себе головні убори в Лесі Патоки. Вона одна з найдорожчих дизайнерів. Один головний убір у неї коштує кілька тисяч доларів, а то й більше. У неї постійно перуки, а перука з натурального волосся коштує від 1,5 тисячі доларів до 4. Це стільки грошей і вкладень просто в один образ, щоб вийти на сцену,

– вражено розповіла ведучому MARUV.



MARUV на шоу "Слава+" / Скріншот з відео

Артистка запевнила, що сьогодні українські зірки починають заробляти великі гроші лише через 4-5 років перебування на сцені. Адже для створення ефектного шоу з постановками, танцями та костюмами топові зірки у шоу-бізнесі витрачають чималі статки.

Сама ж MARUV додала, що її гонорар за виступ складає 20 тисяч доларів. Більше про пісенний конкурс Євробачення, відносини з чоловіком і сценічний образ – в свіжому випуску "Слава+".

Дивіться випуск з MARUV у "Слава+" онлайн: