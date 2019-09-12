Ассоль показала, як святкувала дівич-вечір з подругами у Туреччині: яскраві фото
Зіркова наречена Катерина Гуменюк, яка більш відома як співачка Ассоль, вже незабаром стане щасливою дружиною коханого чоловіка. Традиційно напередодні пишного святкування вона разом з подругами відправилася на дівич-вечір, аби попрощатися зі своєю "свободою".
Вже 19 вересня 25-річна Катерина Гуменюк піде до вівтаря у розкішній дизайнерській сукні, яку вона ледь не втратила під час перельоту. Тому за кілька тижнів до весілля, як і всі дівчата, співачка відсвяткувала дівич-вечір. Яскраві світлини Ассоль з подругами з’явилися на її сторінці в Instagram.
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Як повідомляє видання Радіо Люкс, вечірку з подругами Катерина Гуменюк організовувала сама, оскільки сюрпризи їй не дуже до вподоби.
Я не люблю сюрпризів, тому сама детально планувала дівич-вечір. Спеціально з Лондона для своєї #teambride привезла милі іменні халати. А ще ми зробили спеціальні кастомні джинсові курточки для свята! Перший день у нас був суцільною фотосесією, ми хотіли зафіксувати події цих днів максимально,
– зізналася Ассоль.
Також вона додала, що в аеропорту дівчата подарували їй валізу з портативним зарядним пристроєм, у якій було ще чимало подарунків для її майбутнього медового місяця.