Assol приголомшила виступом на Нацвідборі Євробачення: відео

Катерина Гуменюк, яка у 5 років підкорила вітчизняну сцену, виступила під номером 8 та завершила конкурсну частину Нацвідбору Євробачення-2020 піснею Save It. Дівчина з'явилася на сцені у ніжному образі, який, на думку суддів, не відповідав меседжу треку.

У свої 25 років Assol вже відчула смак грандіозної популярності, адже семирічною встановила рекорд і запам'яталася глядачам, як наймолодша виконавиця, що випустив свій компакт-диск, дала сольний концерт та навіть знімала кліпи. На рахунку зірки – десятки успішних концертів та три студійних альбоми. Тепер дівчина вирішила підкорити міжнародний олімп пісенного конкурсу Євробачення, представивши Україну з піснею-маніфестом Save It.

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Головний меседж її синглу – почни з себе, аби допомогти світові та зменшити згубний вплив людей на довкілля: "Моя пісня не просто про глобальні проблеми – вона про нас". На сцену Assol вийшла у легкому ніжному образі. Вона одягнула шовкову мінісукню білого кольору з повітряним шлейфом, що виготовлена з екоматеріалів. Свій look співачка доповнила численними масивними прикрасами та насиченим макіяжем. Пікантною деталлю її вбрання стало відверте декольте.

Судді зауважили, що дитячий успіх повпливав на творчу кар'єру Assol, якій варто продовжувати свій музичний пошук. Також, на думку Віталія Дроздова, постановка зовсім не відповідає глибокому меседжу пісні та актуальній проблематиці. Андрій Данилко запевнив, що виступ виконавиці штамповий та надто стандартний. Тіні Кароль було замало брутальності та гостроти, зірка не помітила суспільного виклику.

Assol – Save It. на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

Що відомо про Assol?Катерина Гуменюк займається музикою з дитинства. У 5 років вийшла на сцену під псевдонімом Assol. Перший відеокліп зняла на досить відому пісню "Алые паруса". У 2016 році брала участь у талант-шоу "Голос країни". Через 3 роки, здобувши освіту за кордоном, дівчина повернулася в Україну на музичну сцену і перезапустила творчість. Співачка випустила пісню "Тобі", яку присвятила чоловікові, і зняла романтичний кліп.