Ассоль спростувала чутки про вагітність: ефектне фото

Українська співачка Катя Гуменюк, найбільш відома, як Ассоль, публічно спростувала чутки про вагітність. Артистка, яка наразі виступає під псевдонімом katya, показала ідеальний прес.

Припущення про вагітність Ассоль спричинила її поява на вечірці "Ніч химер". Для світської події артистка вбрала розкішну приталену сукню, розшиту паєтками. Рожеве вбрання від Elisabetta Franchi ефектно виглядало на зірці. Однак у мережі помітили округлий живіт Ассоль, про що одразу ж почали писати вітчизняні видання. Відповідь співачки не забарилась.

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Ассоль у розкішній вечірній сукні спровокувала чутки про вагітність / Viva

В інстаграм-сторіс Ассоль показала селфі, зроблене в її помешканні. Артистка постала перед дзеркалом у спортивному вбранні та оголила свій ідеальний прес. Тому журналістам не залишалось нічого, як спростовувати свої припущення, адже округлий живіт Ассоль був спричинений невдалим ракурсом для фото, або візуальним обманом через паєтки.



Ассоль спростувала чутки про вагітність / Instagram / @assolmusic

Що відомо про особисте життя Ассоль?

25-річна Катя Гуменюк вийшла заміж за свого друга дитинства Артема Тараненка. Пара оголосила про заручини у травні 2018-го. Артем Тараненко наважився освідчитись зірці після 2 років стосунків.



Історія кохання Ассоль розчулила мережу, адже дівчина зі своїм обранцем знайома ще з дитинства. Освіту Артем здобував у лондонському університеті Coventry, де отримав диплом бізнес-аналітика. Після завершення навчання він повернувся до Києва та освідчився співачці. Весілля пари відбулось 19 вересня 2019 року. Церемонія пройшла у розкішному залі Regent Hill, куди Катя та Артем закликали близько 150 гостей. До вівтаря артистка пішла у розкішній сукні від британського бренду.