A$AP Ferg, Монеточка та Alina Pash: програма фестивалю Atlas Weekend на 13 липня
Український масштабний фестиваль Atlas Weekend в суботу, 13 липня, вкотре розважатиме шанувальників якісною музикою та незабутньою атмосферою. Хто запалюватиме сцену музичного фестивалю – читайте у матеріалі.
Попередні дні кияни та гості фестивалю, які з'їхалися з усіх куточків України насолоджувалися музикою українських та зарубіжних виконавців. Перший день запалювали енергійні NK, ONUKA, DZIDZIO, YUKO та інші. Другий день минув не менш насичено. На території ВДНГ вражали та заряджали позитивом запальні Black Eyed Peas (хіп-хоп гурт із США), Netta (ізраїльська співачка, яка стала переможницею Євробачення 2018), ATB (діджей із Німеччини), Tom Odell (британський виконавець, який нещодавно завітав з концертом до Львова) та інші.
Читайте також: Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
Також шанувальники ловили запальний ритм від американського ді-джей дуету The Chainsmokers, британського дуету Chase & Status, українського інді-гурту Kasnay та багато інших.
13 липня очікували усі відвідувачі фестивалю, адже на головній музичній сцені повинен був виступити головний хедлайнер заходу A$AP Rocky, однак у зв'язку з його арештом, організатори повідомили, що його замінить могутній A$AP Ferg. Серед хедлайнерів, які виступатимуть на головній музичній події – російська співачка Монеточка, українська співачка Alina Pash, гурт Space of Variations та багато інших.
Хто виступатиме 13 липня на фестивалі Atlas Weekend: розклад
Main Stage
17:15 –17:45 – Kaef
18:00 – 18:45 – Yarmak
19:30 – 20:30 – ЛСП
22:45 – 23:45 – A$AP Ferg
West Stage
15:30 – 16:00 – Echo Machine
16:30 – 17:15 – Лера Яскевич
17:45 – 18:30 – Brazzaville
19:00 – 20:00 – Монеточка
21:00 – 22:30 – Hooverphonic
East Stage
15:30 – 16:00 – Bojevilla
16:30 – 17:15 – Space of Variations
17:45 – 18:30 – RAGE FOR ORDER
19:00 – 20:00 – ADEPT
21:00 – 22:15 – Our Last Night
North Stage
15:15 – 15:45 – INDT
16:15 – 16:45 – Wavewalkrs
17:15 – 18:00 – Тонка
18:30 – 19:15 – Alina Pash
20:00 – 21:00 – Пошлая Молли
22:00 – 23:30 – Tommy Cash
Night Stage (East)
23:30 – 01:00 – SEMPAI
01:00 – 02:00 – Zebra Katz
02:00 – 03:30 – The Bug
02:00 – 03:30 – Miss Red
02:00 – 03:30 – Flowdan
03:30 – 04:30 – Spekulant
04:30 – 06:00 – BAMBU
04:30 – 06:00 – Trippsy
Night Stage (Central)
23:00 – 00:00 – Cheros
00:00 – 00:15 – Tricky Nicki
00:15 – 00:45 – Retroaerobika
00:45 – 01:30 – Selecta
01:30 – 02:30 – Mike Cervello
02:30 – 03:30 – Wiwek
03:30 – 04:30 – Cesqeaux
04:30 – 06:00 – Call062
Дивіться також список виконавців, які запалюватимуть п'ятий день головного фестивалю цього літа:
Pepsi & Lays Stage
Kurenivka Stage
Burn Stage
Borjomi Active Stage