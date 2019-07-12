A$AP Ferg, Монеточка та Alina Pash: програма фестивалю Atlas Weekend на 13 липня

Український масштабний фестиваль Atlas Weekend в суботу, 13 липня, вкотре розважатиме шанувальників якісною музикою та незабутньою атмосферою. Хто запалюватиме сцену музичного фестивалю – читайте у матеріалі.

Попередні дні кияни та гості фестивалю, які з'їхалися з усіх куточків України насолоджувалися музикою українських та зарубіжних виконавців. Перший день запалювали енергійні NK, ONUKA, DZIDZIO, YUKO та інші. Другий день минув не менш насичено. На території ВДНГ вражали та заряджали позитивом запальні Black Eyed Peas (хіп-хоп гурт із США), Netta (ізраїльська співачка, яка стала переможницею Євробачення 2018), ATB (діджей із Німеччини), Tom Odell (британський виконавець, який нещодавно завітав з концертом до Львова) та інші.

Читайте також: Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки

Також шанувальники ловили запальний ритм від американського ді-джей дуету The Chainsmokers, британського дуету Chase & Status, українського інді-гурту Kasnay та багато інших.

13 липня очікували усі відвідувачі фестивалю, адже на головній музичній сцені повинен був виступити головний хедлайнер заходу A$AP Rocky, однак у зв'язку з його арештом, організатори повідомили, що його замінить могутній A$AP Ferg. Серед хедлайнерів, які виступатимуть на головній музичній події – російська співачка Монеточка, українська співачка Alina Pash, гурт Space of Variations та багато інших.

Хто виступатиме 13 липня на фестивалі Atlas Weekend: розклад

Main Stage

17:15 –17:45 – Kaef

18:00 – 18:45 – Yarmak

19:30 – 20:30 – ЛСП

22:45 – 23:45 – A$AP Ferg

West Stage

15:30 – 16:00 – Echo Machine

16:30 – 17:15 – Лера Яскевич

17:45 – 18:30 – Brazzaville

19:00 – 20:00 – Монеточка

21:00 – 22:30 – Hooverphonic

East Stage

15:30 – 16:00 – Bojevilla

16:30 – 17:15 – Space of Variations

17:45 – 18:30 – RAGE FOR ORDER

19:00 – 20:00 – ADEPT

21:00 – 22:15 – Our Last Night

North Stage

15:15 – 15:45 – INDT

16:15 – 16:45 – Wavewalkrs

17:15 – 18:00 – Тонка

18:30 – 19:15 – Alina Pash

20:00 – 21:00 – Пошлая Молли

22:00 – 23:30 – Tommy Cash

Night Stage (East)

23:30 – 01:00 – SEMPAI

01:00 – 02:00 – Zebra Katz

02:00 – 03:30 – The Bug

02:00 – 03:30 – Miss Red

02:00 – 03:30 – Flowdan

03:30 – 04:30 – Spekulant

04:30 – 06:00 – BAMBU

04:30 – 06:00 – Trippsy

Night Stage (Central)

23:00 – 00:00 – Cheros

00:00 – 00:15 – Tricky Nicki

00:15 – 00:45 – Retroaerobika

00:45 – 01:30 – Selecta

01:30 – 02:30 – Mike Cervello

02:30 – 03:30 – Wiwek

03:30 – 04:30 – Cesqeaux

04:30 – 06:00 – Call062

Дивіться також список виконавців, які запалюватимуть п'ятий день головного фестивалю цього літа:



Pepsi & Lays Stage Pepsi & Lays Stage



Kurenivka Stage Kurenivka Stage



Burn Stage Burn Stage