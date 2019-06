Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки

9 липня у Києві розпочнеться наймасштабніший фестиваль літа – Atlas Weekend. Фестиваль триватиме до 14 липня, тож усі любителі музики матимуть вдосталь часу відчути шалену атмосферу під ритм улюблених виконавців. Детальніше про ціну квитків, хедлайнерів фестивалю та програму – читайте в нашому матеріалі.

Atlas Weekend 2019: розклад фестивалю на всі дні

9 липня

West Stage

16:30 – 17:15 - LETAY

East Stage

16:30 – 17:15 - NEREIS

17:45 – 18:30 - TRANK

19:00 – 20:00 - KARNA

21:00 – 22:30 – O.TORVALD

North Stage

18:30 – 19:15 – [O]

20:00 – 21:00 - YUKO

10 липня

West Stage

17:45 – 18:30 – LATEXFAUNA

19:00 – 20:00 – Tom Walker

21:00 – 22:30 – Tom Odell

East Stage

15:30 – 16:00 Scream Inc.

16:30 – 17:15 – HEALTH

17:45 – 18:30 Tesseract

North Stage

16:15 – 16:45 NIZKIZ

17:15 – 18:00 – Dog eats dog

18:30 – 19:15 – MadeinTYO

20:00 - 21:00 - 5'NIZZA

22:00 – 23:30 – Dub FX

Main Stage



18:30 – 18:55 – NETTA

20:00 – 21:00 – LITTLT BIG

22:15 – 23:45 – BLACK EYED PEAS

Night Stage East

23:00 – 00:30 –STAGE ROCKERS

00:30 – 01:30 – ALEX M.O.R.P.H.

01:30 – 03:00 – ATB

03:00 – 04:00 – SAGAN

04:00 – 05:00 – JIMMY CLASH

04:00 – 05:00 – TRICKY GULLIVAN

05:00 – 06:00 – AVADOX

Night Stage Central

23:00 – 00:00 – EWSEI

00:00 – 01:00 – TOKI TOI

01:00 – 02:30 – НЕЙРОМОНАХ ФЕОФАН

02:30 – 03:30 – ЧОРНІ БРОВИ & 25 КОП

03:30 – 04:30 – MADISON

04:30 – 05:30 – MIXMASTER GABBER

11 липня

West Stage

17:45 – 18:30 – Emika

21:00 – 22:30 – The Vaccines

East Stage

15:30 – 16:00 – СТАНЦИЯ МИР

16:30 – 17:15 – SUCH GOLD

17:45 – 18:30 – ТАРАКАНЫ!

19:00 – 20:00 – FRANK IERO

North Stage



17:15 – 18:00 - SHAHMEN

18:30 – 19:15 – KУРГАН & AGREGAT

Main Stage

18:15 – 19:15 – Matoma

22:15 – 23:45 – The Chainsmokers

Night Stage East

23:30 – 00:20 – MARK DEVITE

00:20 – 01:10 – LEAT’EQ

01:10 – 02:00 – CYBORGS

02:00 – 03:00 – SLANDER

03:00 – 04:00 – BORGORE

04:00 – 05:00 – WANNA WAKE

05:00 – 06:00 – BA-BLOW

12 липня

West Stage

17:45 – 18:30 – MONARCHY

19:00 – 20:00 – ОДИН В КАНОЕ

East Stage

16:30 – 17:15 – DETACH

19:00 – 20:00 – ЛЯПИС-98

21:00 – 22:30 - KORPIKLAANI

North Stage

17:15 – 18:00 – АИГЕЛ

18:30 – 19:15 – ВАГОНОВОЖАТЫЕ

20:00 – 21:00 - TELEPOPMUSIK

22:00 – 23:30 – UNCLE

Main Stage



22:15 – 23:45 – Сплин

Night Stage East

23:30 – 00:30 – INCIPIENCE B2B B.KIND

00:30 – 01:30 – DERRICK (FUNKMASTERS)

01:30 – 02:30 – DUB HEAD

02:30 – 03:30 – NOISIA

03:30 – 04:45 – SIGNAL

04:45 – 06:00 – PAN4EZ

Night Stage Central

01:00 – 04:00 – Blawan

04:00 – 06:00 – REGAl

13 липня

West Stage

15:30 – 16:00 – ECHO MACHINE

16:30 – 17:15 – ЛЕРА ЯСКЕВИЧ

17:45 – 18:30 - BRAZZAVILLE

19:00 – 20:00 - МОНЕТОЧКА

21:00 – 22:30 – HOOVERPHONIC

East Stage

15:30 – 16:00 – SPACE OF VARIATIONS

16:30 -17:15 – RAGE FOR ORDER

17:45 – 18:30 – BLACK PEAKS

19:00 – 20:00 – ADEPT

21:00 – 22:15 – OUR LAST NIGHT

North Stage



20:00 – 21:00 – ПОШЛАЯ МОЛЛИ

22:00 – 23:30 – TOMMY CASH

Night Stage Central

23:00 – 00:00 – 2CROOKS

00:00 – 00:45 – RETROAEROBICA

00:45 – 01:30 – SELECTA

01:30 – 02:30 – WIWEK

02:30 – 03:30 – MIKE CERVELLO

03:30 – 04:30 – CESQEAUX

04:30 – 05:15 – CALL 062

05:15 – 06:00 - CHEROS

14 липня

West Stage

15:30 – 16:00 – City of Pines

16:30 – 17:15 - TVORCHI

17:45 – 18:30 - Chelou

19:00 – 20:00 - HAELOS

21:00 – 22:30 – Michael Kiwanuka

East Stage

15:30 – 16:00 – VELIKHAN

16:30 – 17:15 – Megaherz

17:45 – 18:30 – JINJER

19:00 – 20:00 – ПОРНОФИЛЬМЫ

21:00 – 22:15 – THE SUBWAYS

North Stage

16:15 – 16:45 – FREEL

18:30 – 19:15 – KYIVSTONER

20:00 – 21:00 – ALYONA ALYONA

22:00 – 23:30 – BHAD BHABIE

Main Stage

17:00 – 17:45 - BAHROMA

18:15 – 19:15 – Друга Ріка

20:00 – 21:00 – The Hardkiss

22:15 – 23:45 – Liam gallagher

Night Stage Central



23:00 – 00:00 – DJ WISK

00:00 – 01:00 – Cape Cod

01:00 – 02:00 – Igor Samosud

02:00 – 03:00 – HYBRYD THEORY

03:00 – 04:00 – We are Nuts

04:00 – 05:00 – Deadly Habitz

05:00 – 06:00 – MaiYar

Atlas Weekend 2019: хедлайнери та учасники фестивалю

Першим хедлайнером фестивалю став американський дует The Chainsmokers, другим – американський гурт Black Eyed Peas. Також на фестивалі запланований виступ британського музиканта Тома Оделла. Серед музикантів , які також виступлять там – британський соул-співак, гітарист Майкл Ківанука, британець Ліам Галлахер, гурти "Сплин", The Hardkiss, "Водії", Jinjer і Our Last Night, Tom Walker і Noisia, музикант Shahmen та інді-гурт Brazzaville, американський діджей-дует SLANDER, російські панк-рокери "Тараканы!" і "Порнофильмы", а також драйвова переможниця "Євробачення 2018" Нетта Барзілай.

Atlas Weekend 2019: де купити квитки і яка їхня ціна

Квитки на фестиваль Atlas Weekend можна придбати на офіційному сайті. Поспішайте за квитками, адже їхня ціна ближче до дати фестивалю зростатиме. На музичний фестиваль є можливість придбати 4 варіанти квитків: абонементи, 3-денні квитки, одноденні квитки та нічні квитки.

– Абонемент на всі дні коштує 2600 гривень, він дає можливість відвідувати фестивальну територію протягом усіх днів пісенного фестивалю.

– VIP-standing на всі дні коштує втричі дорожче – 6500 гривень. Однак має безліч переваг, щодо попереднього квитка. Насамперед – це окремий VIP-вхід. На отримання браслета, ви не будете стояти у загальній черзі, а пройдете на фестиваль по Fast-line (послуга прискореного проходження усіх формальностей). Якщо ви приїдете на фестиваль на авто, то у вас буде спеціальне місце на паркінгу, яке охоронятимуть.

У вас буде можливість стояти на спеціальній критій платформі біля Main Stage. Що цікаво, платформа перебуває на підйомі, тож вам не будуть заважати руки, телефони та натовп. Зона також захищена від дощу та сонячних променів.

VIP-квиток забезпечить вам додаткове звукове обладнання. Ви зможете слухати виступи хедлайнерів настільки добре, ніби ви стоїте в першому ряді під сценою. Щодо їжі, то замовити її ви зможете не стоячи у чергах, а її вибір набагато більший, аніж в основному фудкорті фестивалю. Для вашого комфорту для вас будуть окремі вбиральні.

– Кемпінг коштує 500 гривень. У ціну входить комфортна зона, користування душем та туалетом, рецепція та територія, яка охороняється.

– Абонемент на 3 дні фестивалю коштує 2100 гривень та ділиться на 3 категорії: 10, 11, 12 липня; 11, 12, 13 липня та 12, 13, 14 липня. Абонемент на 3 дні VIP-standing коштує 5250 гривень і також дає можливість купити будь-який квиток із трьох днів фестивалю.

– Один одноденний квиток від 10 до 14 липня коштує 1050 гривень. Квитки VIP-standing сягають 2659 гривень, однак 9 липня VIP-standing коштує 1050 гривень.

– Щодо нічних квитків, то 10, 11, 12, 13 липня коштує 400 гривень, ніч 14 липня – 200 гривень, щодо 5 ночей (10-14 липня) ціна квитка сягатиме 1000 гривень.