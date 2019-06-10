Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
9 липня у Києві розпочнеться наймасштабніший фестиваль літа – Atlas Weekend. Фестиваль триватиме до 14 липня, тож усі любителі музики матимуть вдосталь часу відчути шалену атмосферу під ритм улюблених виконавців. Детальніше про ціну квитків, хедлайнерів фестивалю та програму – читайте в нашому матеріалі.
Atlas Weekend 2019: розклад фестивалю на всі дні
9 липня
West Stage
16:30 – 17:15 - LETAY
East Stage
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Atlas Weekend 2019 учасники
16:30 – 17:15 - NEREIS
17:45 – 18:30 - TRANK
19:00 – 20:00 - KARNA
21:00 – 22:30 – O.TORVALD
North Stage
18:30 – 19:15 – [O]
20:00 – 21:00 - YUKO
10 липня
West Stage
17:45 – 18:30 – LATEXFAUNA
19:00 – 20:00 – Tom Walker
21:00 – 22:30 – Tom Odell
East Stage
15:30 – 16:00 Scream Inc.
16:30 – 17:15 – HEALTH
17:45 – 18:30 Tesseract
North Stage
16:15 – 16:45 NIZKIZ
17:15 – 18:00 – Dog eats dog
18:30 – 19:15 – MadeinTYO
20:00 - 21:00 - 5'NIZZA
22:00 – 23:30 – Dub FX
Main Stage
Atlas Weekend 2019 учасники
18:30 – 18:55 – NETTA
20:00 – 21:00 – LITTLT BIG
22:15 – 23:45 – BLACK EYED PEAS
Night Stage East
23:00 – 00:30 –STAGE ROCKERS
00:30 – 01:30 – ALEX M.O.R.P.H.
01:30 – 03:00 – ATB
03:00 – 04:00 – SAGAN
04:00 – 05:00 – JIMMY CLASH
04:00 – 05:00 – TRICKY GULLIVAN
05:00 – 06:00 – AVADOX
Night Stage Central
23:00 – 00:00 – EWSEI
00:00 – 01:00 – TOKI TOI
01:00 – 02:30 – НЕЙРОМОНАХ ФЕОФАН
02:30 – 03:30 – ЧОРНІ БРОВИ & 25 КОП
03:30 – 04:30 – MADISON
04:30 – 05:30 – MIXMASTER GABBER
11 липня
West Stage
17:45 – 18:30 – Emika
21:00 – 22:30 – The Vaccines
East Stage
15:30 – 16:00 – СТАНЦИЯ МИР
16:30 – 17:15 – SUCH GOLD
17:45 – 18:30 – ТАРАКАНЫ!
19:00 – 20:00 – FRANK IERO
North Stage
Atlas Weekend 2019 учасники
17:15 – 18:00 - SHAHMEN
18:30 – 19:15 – KУРГАН & AGREGAT
Main Stage
18:15 – 19:15 – Matoma
22:15 – 23:45 – The Chainsmokers
Night Stage East
23:30 – 00:20 – MARK DEVITE
00:20 – 01:10 – LEAT’EQ
01:10 – 02:00 – CYBORGS
02:00 – 03:00 – SLANDER
03:00 – 04:00 – BORGORE
04:00 – 05:00 – WANNA WAKE
05:00 – 06:00 – BA-BLOW
12 липня
West Stage
17:45 – 18:30 – MONARCHY
19:00 – 20:00 – ОДИН В КАНОЕ
East Stage
16:30 – 17:15 – DETACH
19:00 – 20:00 – ЛЯПИС-98
21:00 – 22:30 - KORPIKLAANI
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North Stage
17:15 – 18:00 – АИГЕЛ
18:30 – 19:15 – ВАГОНОВОЖАТЫЕ
20:00 – 21:00 - TELEPOPMUSIK
22:00 – 23:30 – UNCLE
Main Stage
Atlas Weekend 2019 учасники
22:15 – 23:45 – Сплин
Night Stage East
23:30 – 00:30 – INCIPIENCE B2B B.KIND
00:30 – 01:30 – DERRICK (FUNKMASTERS)
01:30 – 02:30 – DUB HEAD
02:30 – 03:30 – NOISIA
03:30 – 04:45 – SIGNAL
04:45 – 06:00 – PAN4EZ
Night Stage Central
01:00 – 04:00 – Blawan
04:00 – 06:00 – REGAl
13 липня
West Stage
15:30 – 16:00 – ECHO MACHINE
16:30 – 17:15 – ЛЕРА ЯСКЕВИЧ
17:45 – 18:30 - BRAZZAVILLE
19:00 – 20:00 - МОНЕТОЧКА
21:00 – 22:30 – HOOVERPHONIC
East Stage
15:30 – 16:00 – SPACE OF VARIATIONS
16:30 -17:15 – RAGE FOR ORDER
17:45 – 18:30 – BLACK PEAKS
19:00 – 20:00 – ADEPT
21:00 – 22:15 – OUR LAST NIGHT
North Stage
Atlas Weekend 2019 учасники
20:00 – 21:00 – ПОШЛАЯ МОЛЛИ
22:00 – 23:30 – TOMMY CASH
Night Stage Central
23:00 – 00:00 – 2CROOKS
00:00 – 00:45 – RETROAEROBICA
00:45 – 01:30 – SELECTA
01:30 – 02:30 – WIWEK
02:30 – 03:30 – MIKE CERVELLO
03:30 – 04:30 – CESQEAUX
04:30 – 05:15 – CALL 062
05:15 – 06:00 - CHEROS
14 липня
West Stage
15:30 – 16:00 – City of Pines
16:30 – 17:15 - TVORCHI
17:45 – 18:30 - Chelou
19:00 – 20:00 - HAELOS
21:00 – 22:30 – Michael Kiwanuka
East Stage
15:30 – 16:00 – VELIKHAN
16:30 – 17:15 – Megaherz
17:45 – 18:30 – JINJER
19:00 – 20:00 – ПОРНОФИЛЬМЫ
21:00 – 22:15 – THE SUBWAYS
North Stage
16:15 – 16:45 – FREEL
18:30 – 19:15 – KYIVSTONER
20:00 – 21:00 – ALYONA ALYONA
22:00 – 23:30 – BHAD BHABIE
Main Stage
17:00 – 17:45 - BAHROMA
18:15 – 19:15 – Друга Ріка
20:00 – 21:00 – The Hardkiss
22:15 – 23:45 – Liam gallagher
Night Stage Central
Atlas Weekend 2019 учасники
23:00 – 00:00 – DJ WISK
00:00 – 01:00 – Cape Cod
01:00 – 02:00 – Igor Samosud
02:00 – 03:00 – HYBRYD THEORY
03:00 – 04:00 – We are Nuts
04:00 – 05:00 – Deadly Habitz
05:00 – 06:00 – MaiYar
Atlas Weekend 2019: хедлайнери та учасники фестивалю
Першим хедлайнером фестивалю став американський дует The Chainsmokers, другим – американський гурт Black Eyed Peas. Також на фестивалі запланований виступ британського музиканта Тома Оделла. Серед музикантів , які також виступлять там – британський соул-співак, гітарист Майкл Ківанука, британець Ліам Галлахер, гурти "Сплин", The Hardkiss, "Водії", Jinjer і Our Last Night, Tom Walker і Noisia, музикант Shahmen та інді-гурт Brazzaville, американський діджей-дует SLANDER, російські панк-рокери "Тараканы!" і "Порнофильмы", а також драйвова переможниця "Євробачення 2018" Нетта Барзілай.
Atlas Weekend 2019: де купити квитки і яка їхня ціна
Квитки на фестиваль Atlas Weekend можна придбати на офіційному сайті. Поспішайте за квитками, адже їхня ціна ближче до дати фестивалю зростатиме. На музичний фестиваль є можливість придбати 4 варіанти квитків: абонементи, 3-денні квитки, одноденні квитки та нічні квитки.
– Абонемент на всі дні коштує 2600 гривень, він дає можливість відвідувати фестивальну територію протягом усіх днів пісенного фестивалю.
– VIP-standing на всі дні коштує втричі дорожче – 6500 гривень. Однак має безліч переваг, щодо попереднього квитка. Насамперед – це окремий VIP-вхід. На отримання браслета, ви не будете стояти у загальній черзі, а пройдете на фестиваль по Fast-line (послуга прискореного проходження усіх формальностей). Якщо ви приїдете на фестиваль на авто, то у вас буде спеціальне місце на паркінгу, яке охоронятимуть.
У вас буде можливість стояти на спеціальній критій платформі біля Main Stage. Що цікаво, платформа перебуває на підйомі, тож вам не будуть заважати руки, телефони та натовп. Зона також захищена від дощу та сонячних променів.
VIP-квиток забезпечить вам додаткове звукове обладнання. Ви зможете слухати виступи хедлайнерів настільки добре, ніби ви стоїте в першому ряді під сценою. Щодо їжі, то замовити її ви зможете не стоячи у чергах, а її вибір набагато більший, аніж в основному фудкорті фестивалю. Для вашого комфорту для вас будуть окремі вбиральні.
– Кемпінг коштує 500 гривень. У ціну входить комфортна зона, користування душем та туалетом, рецепція та територія, яка охороняється.
– Абонемент на 3 дні фестивалю коштує 2100 гривень та ділиться на 3 категорії: 10, 11, 12 липня; 11, 12, 13 липня та 12, 13, 14 липня. Абонемент на 3 дні VIP-standing коштує 5250 гривень і також дає можливість купити будь-який квиток із трьох днів фестивалю.
– Один одноденний квиток від 10 до 14 липня коштує 1050 гривень. Квитки VIP-standing сягають 2659 гривень, однак 9 липня VIP-standing коштує 1050 гривень.
– Щодо нічних квитків, то 10, 11, 12, 13 липня коштує 400 гривень, ніч 14 липня – 200 гривень, щодо 5 ночей (10-14 липня) ціна квитка сягатиме 1000 гривень.