Atlas Weekend 2020 назвав хедлайнерів фестивалю: серед них – скандальна зірка

Музичний фестиваль Atlas Weekend, який вже вп’яте прогримить у 2020 році, назвав головних хедлайнерів події. Відтак, головними музикантами свята стануть британська група Alt-J і скандальний американський хіп-хоп виконавець A$AP Rocky, який цього року через арешт не зміг приїхати на подію в Києві.

Інформацію про одного з хедлайнерів музичного фестивалю Atlas Weekend повідомив блогер Олександр Барабошко, який побував на презентації фестивалю 4 грудня. Щодо A$AP Rocky, то про нього повідомили організатори фестивалю на офіційній сторінці у фейсбуці.

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A$AP Rocky – перший хедлайнер Atlas Weekend 2020! Babushka Boi (назва одного з треків виконавця, – LifeStyle 24) нарешті їде до нас. Побачимось під сценою!

– йдеться в анонсі.



Оголошення першого хедлайнера Atlas Weekend 2020 / Instagram-Stories / @iamkrus



Оголошення другого хедлайнера Atlas Weekend 2020 / Instagram-Stories / @iamkrus

Відомо, що музична подія пройде 7-12 липня 2020 року традиційно у Києві на ВДНГ.

Що відомо про фестиваль Atlas Weekend 2019?Цьогорічний музичний фестиваль тривав 6 днів на ВДНГ – з 9 по 14 липня. Перший день був присвячений українській музиці, відтак посеред вітчизняних зірок головним хедлайнером стала 71-річна Софія Ротару. 9 липня вхід був безкоштовним, тому на події зібралось щонайменше 100 тисяч людей. В наступні дні публіку запалювало чимало іноземних зірок, з однією з яких навіть виник скандал – американського репера A$AP Rocky заарештували у Швеції. Його виступ як хедлайнера 13 липня було скасовано, а учасника замінили на виступ іншої зірки американсього репу зі схожим псевдонімом – A$AP Ferg.

Що відомо про арешт A$AP Rocky?

Зірка репу перебував у Швеції в Стокгольмі в рамках концертного туру по Європі. Репера та його трьох членів гастрольної команди ввечері 2 липня затримали за підозрою у нападі на двох чоловіків. Відповідне відео нападу з'явилось на порталі TMZ. За версією самого A$AP Rocky, невідомі були під дією наркотичних речовин. Вони стежили за репером та командою впродовж чотирьох кварталів, звинувачували, що ті зламали їхні навушники, а згодом почали приставати до дівчат, що йшли повз всіх учасників інциденту. Відтак репер та його друзі начебто заступились за них і так стали учасниками бійки.

Сам A$AP Rocky в перші дні свого затримання опублікував два відеоролики, в першому з яких показав початок інциденту, де невідомі наривались на бійку, в той час як охоронець намагався їх заспокоїти, а в іншому звернувся до прихильників та розповів деталі прикрого випадку. 5 липня A$AP Rocky заарештували та пообіцяли тримати під вартою до 19 липня, щоб пред'явити офіційні звинувачення музиканту. Про звільнення репера у президента США Дональда Трампа просила навіть Кім Кардашян. 2 серпня його звільнили з-під варти у Стокгольмі, зняли всі обвинувачення та відпустили до США.