Atlas Weekend – 5 років: рекорди та унікальні моменти фестивалю

Вже 9 липня стартує наймасштабніший фестиваль України і один з найбільших фестивалів Східної Європи Atlas Weekend. Повноцінних 6 днів несамовитого драйву, різножанрової музики та фану готують організатори для відвідувачів. Цілком виправдано фестиваль можна назвати головною подією літа. 24 канал вирішив пригадати, з чого починався Atlas Weekend та які знакові події сталися на фестивалі.

Перший Atlas Weekend-2015: 2 дні, 2 сцени та 30 артистів

Перший фестиваль готувався у дуже короткий проміжок часу – один місяць. Тоді організатори навколо AW об’єднали усіх знакових українських артистів – "Бумбокс", "Один в каное", Крихітка, The Hardkiss, O.Torvald, Onuka.

Atlas Weekend, 2015 рік

Також акцент поставили на молодих маловідомих, але дуже перспективних виконавців. Тоді на Rock the Nation stage зіграли Fontaliza, 5 Vymir, Epolets, Robots don’t cry. Зараз ці команди успішно збирають повні зали на сольних концертах по всій Україні та тисячі фанів під сценою на фестивалях. Стартував AW на Арт-заводі "Платформа", та одразу ж переїхав на масштабніший майданчик – ВДНГ. Там вже за рік відбувся фестиваль з іноземними хедлайнерами.



Афіша Atlas Weekend, 2015 рік

Atlas Weekend-2016: проливний дощ та хедлайнери зі світовим ім’ям

Порівняно із дебютом у 2015 році, 16-го AW став справжнім проривом столичного фестивального руху. 120 артистів, 6 сцен та три дні різножанрової музики – від хіп-хопу до металу. Тоді ж в рамках AW була облаштована сцена фестивалю "Країна Мрій" та арт-сцена.



Atlas Weekend, 2016 рік

Фінський гурт Apocalyptica у перший день розігрів аудиторію симфонічним металом, гурт "Машина времени" відіграв кращі хіти, лідер гурту Андрій Макаревич роздавав автографи та фотографувався з фанатами. Noize MC вийшов на сцену під час сету Anakondaz. Репери разом вгатили скандальний хіт "По*уїсти".



Серед гостей фестивалю була "Машина времени"



Atlas Weekend, 2016 рік



Atlas Weekend, 2016 рік

Та запам’ятався фестиваль шаленим дощем другого дня. Злива відвідувачів не налякала, навпаки – додала яскравих фарб похмурому дню.



Atlas Weekend, 2016 рік

Atlas Weekend-2017: день української музики, останній виступ The Prodigy з Кітом Флінтом, Вєрка Сердючка

Так, саме в 2017 році вперше в рамках фестивалю відбувся день української музики. Вхід на фестиваль у стартовий день був безкоштовним, а головним хедлайнером стала Вєрка Сердючка. Так святкували День Конституції. Тоді AW побив свій перший рекорд по кількості відвідувачів. Гоцати під "Чіта дріта" прийшов ледь не увесь Київ. Перший день фестивалю відвідали рекордні на той момент 110 тисяч людей. Загалом за всі дні на ВДНГ завітали майже 400 тисяч фестивальників.



Вєрка Сердючка стала хедлайнером фестивалю у 2017 році

На головній сцені Atlas Weekend запалювали артисти зі світовим ім’ям – John Newman, Röyksopp, Kasabian. Востаннє на українську сцену вийшов Кіт Флінт з The Prodigy. Несамовитий відрив під королів рейву став знаковим для тих, хто потрапив на виступ гурту.



У 2017-му Кіт Флінт востаннє вийшов на українську сцену

Цього ж року відбувся неочікуваний виступ. Юлія Саніна з THE HARDKISS вийшла на сцену до британського гурту Nothing But Thiеves та виконала пісню Trip Switch. Тоді ж музиканти із гурту Three Days Grace ходили слухати виступ Nothing But Thieves.

Виступ Юлії Саніної з Nothing But Thiеves: відео

Atlas Weekend-2018: армія молодих вовчиць, Placebo та абсолютний рекорд по відвідувачах

Так, саме минулого літа на ВДНГ під час Атласу зареєстрували абсолютний рекорд по відвідуваності – більш як півмільйона людей пройшли через ворота фестивалю за 6 днів. Тільки у перший день під головною сценою послухати вічні хіти "Вовчиця", "Ніно" та "Возьми меня в свой плен" від Олега Винника зібралося 154 тисячі глядачів. За 6 днів через головну сцену феєрично "пройшли" гіганти світової музики – The Сhemical Вrothers, Placebo, Martin Garrix, LP.



Минулоріч на Atlas Weekend виступив гурт Placebo



Atlas Weekend 2018

Електронщики The Сhemical Вrothers привезли на своє шоу велетенських роботів та 3 фури техніки. Martin Garrix вперше на публіку зіграв новий трек Ocean. Зараз кліп на YouTube має понад 240 мільйонів переглядів.



Atlas Weekend 2018

За 4 роки Atlas Weekend став справжнім центром фестивального життя не тільки для жителів столиці, а й для меломанів зі всієї України. Окрім світових зірок та ваговиків української музики, фестиваль також організовує тематичні лекції, зону для громадських організацій, розваги для наймолодших відвідувачів. Поміж всіх активностей можна загубитись, тож програму краще вивчати заздалегідь.



Atlas Weekend 2018

Atlas Weekend-2019. Сердючка, Винник… хто наступний?

Вже відомі 4 хедлайнери фестивалю – це The Black Eyed Peas, The Chainsmokers, Сплин, та Ліам Галлахер. Ще два поки що лишаються в таємниці, зокрема і українська суперзірка, яка закриє перший фестивальний день на головній сцені. Ознайомитися з попереднім розкладом можна тут.