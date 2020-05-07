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Коли чекати прем'єру фільму "Аватар 2": відома дата та фото зі зйомок

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Фільм Аватар 2021: дата виходу в Україні, актори і ролі, сюжет
"Аватар 2": сюжет, головні актори і дата виходу фільму / Пресслужба

У Голлівуді анонсували вихід продовження знаменитої кінострічки "Аватар". Поки автори проєкту не поспішають публікувати трейлер, однак залюбки розповіли, коли очікувати на прем'єру фільму.

Як раніше повідомляли журналісти LifeStyle 24, кінострічка вийде у прокат у 2021 році. Наразі прем'єра "Аватар 2" в Україні запланована на 16 грудня, однак ця дата може змінитись через пандемію коронавірусу. 

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Відомо, що у центрі сюжету, як і в попередній кінострічці, буде солдат Джейк Саллі, який перевтілиться у свого аватара та очолить народ на'ві. Саме цей американець, як ніхто інший, може протистояти користолюбним людям, які намагаються захопити Пандору. Щоб захистити місцеві реліквії та жителів, всі візьмуться за оборону краю. 

Фільм
Фільм "Аватар 2" вийде у прокат у 2021 році / Facebook / @JonLandauLA

Вперше про зйомки фільму "Аватар-2" заговорили ще у квітні 2010 року. Тоді режисер Джеймс Кемерон зазначив, що всі події кінострічки розгортатимуться в океані Пандори. Щоб надихнутись та показати підводний світ, автори телепроєкту занурювались на дно Маріанської западини, а Джеймс Кемерон став третьою людиною у світі, яка подолала цей небезпечний шлях. Тому експерти вже прогнозують, що кінострічка може мати шалений успіх у прокаті. 

Наразі у мережі з'явились перші кадри зі знімального майданчика, які поширив продюсер фільму Джон Ландау. Очікується, що це буде перший фільм із трилогії "Аватар".

"Кілька фотографій зі зйомок, на яких Джим дає акторам вказівки, перш ніж вони поринуть під воду для створення сцени з сиквелів "Аватарів". Що це за білі штуки на водній поверхні? Ці маленькі білі кульки необхідні, щоб захистити від світла на поверхні систему захоплення руху. Разом з цим вони дозволяють акторам безпечно виплисти наверх, коли це необхідно", – розповів він прихильникам. 


"Аватар 2": кадри зі зйомок / Facebook / @JonLandauLA

Зйомки нового
Зйомки нового "Аватару" / Facebook / @JonLandauLA

Головні актори фільму "Аватар-2":

  • Зої Салдана
  • Сем Вортінгтон 
  • Він Дізель
  • Кейт Вінслет 
  • Хлоя Коулман
  • Сіґурні Вівер 
  • Джемейн Клемент
Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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