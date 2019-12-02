"Аватар 2": в мережі з'явився новий кадр зі зйомок очікуваного фільму

Після виходу приголомшливого фільму "Аватар" у 2009 році, який понад 10 років був тріумфатором списку найкасовіших стрічок, відомі режисери нарешті взялися за його продовження. Так, нові кадри зі зйомок другої частини вже підривають мережу.

Фанатам науково-фантастичної стрічки "Аватар" довелося добряче почекати на продовження культової частини.

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65-річний канадський режисер Джеймс Кемерон переносив дату прем'єри другої частини, оскільки планував зняти і випустити одразу три епізоди з продовженням. Так, прем'єра другої частини "Аватару" переносилася кілька років поспіль.

Однак цьогоріч студія Disney назвала дати прем'єр на найближчі 8 років, де зазначила, що другий епізод вийде на екрани у 2021, третій у 2023, четвертий у 2025, а п'ятий у 2027 році.

Станом на грудень 2019 року Джеймс Кемерон завершив проміжні зйомки сиквелів, відновлення яких буде вже у 2020 році. Так, на твітер-сторінці Avatar з'явилося фото, на якому можна помітити резервуар з водою і сцену з масивного флагманського корабля "Морського дракона".