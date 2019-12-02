"Аватар 2": в мережі з'явився новий кадр зі зйомок очікуваного фільму

972 Читать новость на русском
"Аватар 2" / Фото з відкритих джерел

Після виходу приголомшливого фільму "Аватар" у 2009 році, який понад 10 років був тріумфатором списку найкасовіших стрічок, відомі режисери нарешті взялися за його продовження. Так, нові кадри зі зйомок другої частини вже підривають мережу.

Фанатам науково-фантастичної стрічки "Аватар" довелося добряче почекати на продовження культової частини.

До теми: Бредлі Купер може зіграти найзапеклішого ворога Джокера у сиквелі до фільму, – ЗМІ

65-річний канадський режисер Джеймс Кемерон переносив дату прем'єри другої частини, оскільки планував зняти і випустити одразу три епізоди з продовженням. Так, прем'єра другої частини "Аватару" переносилася кілька років поспіль.

Однак цьогоріч студія Disney назвала дати прем'єр на найближчі 8 років, де зазначила, що другий епізод вийде на екрани у 2021, третій у 2023, четвертий у 2025, а п'ятий у 2027 році.

Станом на грудень 2019 року Джеймс Кемерон завершив проміжні зйомки сиквелів, відновлення яких буде вже у 2020 році. Так, на твітер-сторінці Avatar з'явилося фото, на якому можна помітити резервуар з водою і сцену з масивного флагманського корабля "Морського дракона".

 

Лист, який коштував життя сину Соболєва: журналіст розкрив скандальні деталі
сьогодні
13939
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Disney
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:03 Новий рік Білого Щура 2020: як його правильно зустріти
Квітослава Туз 7690
сьогодні 13:04 Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
Квітослава Туз 24684
сьогодні 12:24 "Мідвей": детальна двогодинна лекція з історії
Юлія Ліпенцева 166
сьогодні 08:30 День боротьби за скасування рабства: топ-5 фільмів про боротьбу за життя і свободу
Анастасія Манюхіна 1100
1 грудня 19:01 Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз 14464
Новини
Більше новин
Залиште відгук