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Авіакатастрофа МАУ: художник Юрій Журавель відреагував на трагедію

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Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Facebook / @Журавель Юрій Zhuravel Yuriy

Український музикант гурту "От Вінта!" та художник Юрій Журавель у день катастрофи літака МАУ в Ірані намалював зворушливий "арт" у пам'ять всіх загиблих. Малюнок художника з'явився на його фейсбук-сторінці, який підтримали у коментарях сотні українців.

47-річний художник часто реагує на політичні та соціальні теми, що стаються в Україні, відтак Журавель не залишився осторонь трагедії, що сколихнула всю Україну та світ зранку 8 січня.

До теми: Український літак розбився в Ірані: знаменитості відреагували на трагедію

Щирі глибокі співчуття рідним і близьким загиблих у катастрофі пасажирського літака в Ірані. Скорблю разом з вами...
– йдеться в дописі Юрія Журавля.

На новому малюнку художник вертикально зобразив літак МАУ на тлі блакитного неба, "ніс" якого перетворив у свічку. 

Авіакатастрофа МАУ в Ірані
Юрій Журавель відреагував на падіння літака МАУ в Ірані / Facebook / @Журавель Юрій Zhuravel Yuriy

Що наразі відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані? Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") розбився зранку 8 січня після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран – Київ мав прибути до Міжнародного аеропорту "Бориспіль". За попередніми даними, на борту перебували 177 людей включно з екіпажем літака. Всі вони загинули. Попередня причина трагедії – технічні несправності. В МАУ призупинили польоти до Тегерана на невизначений термін. 

Важливо! Авіакатастрофа МАУ в Ірані: що відомо про версії трагедії

Авіакатастрофа МАУ в Ірані
Що відомо про жертв авіакатастрофи МАУ в Ірані / Інфографіка: 24 канал

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Автор: Уляна Журба
Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини України LifeStyle Новини культури Мистецтво Новини LifeStyle
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