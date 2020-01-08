Авіакатастрофа МАУ: художник Юрій Журавель відреагував на трагедію

Український музикант гурту "От Вінта!" та художник Юрій Журавель у день катастрофи літака МАУ в Ірані намалював зворушливий "арт" у пам'ять всіх загиблих. Малюнок художника з'явився на його фейсбук-сторінці, який підтримали у коментарях сотні українців.

47-річний художник часто реагує на політичні та соціальні теми, що стаються в Україні, відтак Журавель не залишився осторонь трагедії, що сколихнула всю Україну та світ зранку 8 січня.

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Щирі глибокі співчуття рідним і близьким загиблих у катастрофі пасажирського літака в Ірані. Скорблю разом з вами...

– йдеться в дописі Юрія Журавля.

На новому малюнку художник вертикально зобразив літак МАУ на тлі блакитного неба, "ніс" якого перетворив у свічку.



Юрій Журавель відреагував на падіння літака МАУ в Ірані / Facebook / @Журавель Юрій Zhuravel Yuriy

Що наразі відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані? Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") розбився зранку 8 січня після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран – Київ мав прибути до Міжнародного аеропорту "Бориспіль". За попередніми даними, на борту перебували 177 людей включно з екіпажем літака. Всі вони загинули. Попередня причина трагедії – технічні несправності. В МАУ призупинили польоти до Тегерана на невизначений термін.

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Що відомо про жертв авіакатастрофи МАУ в Ірані / Інфографіка: 24 канал