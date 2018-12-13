Авіакомпанія Laudamotion розпочала співпрацю з Україною: що відомо про лоукост

Австрійський лоукост Laudamotion розпочинає співпрацю з Україною. Перевізник здійснюватиме рейси з Києва до Відня. Квитки, за словами представників компанії, будуть бюджетними, відтак Австрію зможуть побачити чимало подорожувальників. Журналісти LifeStyle 24 підібрали цікаві факти про лоукост, які зможуть вас вразити.

Подорожувати за кордон вітчизняним туристам стає дедалі простіше: список лоукост-компаній, які обирають українські летовища, щоразу поповнюється. Так, перевізник Laudamotion анонсував розширення маршрутної мережі. Вже з 1 лютого 2019 року авіакомпанія здійснюватиме рейси з Києва до Відня. Кожного тижня будуть заплановані 5 перельотів: щопонеділка, щовівторка, щосереди, щочетверга та щосуботи.

Читайте також: В Україну заходить ще один лоукостер

Що відомо про Laudamotion

Для багатьох туристів назва авіаперевізника Laudamotion геть незнайома. Все тому, що компанія була створена у березні 2018 року. Її власником став автогонщик Нікі Лауда, який розмістив головний офіс в австрійській столиці – Відні.

Наразі Laudamotion здійснює 49 рейсів, а скористатись послугами авіаперевізника можуть мандрівники 18 країн. Однак лоукост стрімко розвивається та налагоджує нові співпраці. Зокрема, окрім України, компанія Нікі Лауди відкриє рейси з Відня у Марракеш (Марокко), Штутгарт (Німеччина), а також на грецькі курорти Іракліон, Родос, Кос, Корфу, Міконос та Закінтос.



Laudamotion здійснюватиме рейси з Києва до Відня / Lowcostavia

Варто зазначити, що представники Laudamotion уклали партнерство з популярним лоукостом Ryanair. За умовами договорів, 75% акцій австрійської авіакомпанії належать Ryanair. Тому всі, хто вже колись користувався послугами знаменитого авіаперевізника, можуть з легкістю довіритись Laudamotion.

Скільки коштуватиме квиток

Чи не найбільше українців цікавить ціна квитків від Laudamotion. Як йдеться на сайті Lowcostavia, вартість перельотів буде такою ж як у Ryanair. Оскільки поки продаж квитків не стартував, точна ціна квитка невідома. Однак, припускаємо, що вона буде становити від 10 євро. Придбати квитки можна буде на офіційному сайті Ryanair.

Які умови лоукоста до багажу

Як і в інших країнах Європи, Laudamotion встановив норми для перевезення багажу. Правила дещо відрізняються від тих, які були в Ryanair до 1 листопада.

Згідно з офіційними даними, пасажир, який придбав квиток на авіарейс, зможе перевезти дві ручні поклажі. Менша сумка, яку можна взяти на борт літака, повинна не перевищувати розмір 35x20x20 см. Перед посадкою українці зможуть безкоштовно здати сумку, не більшу за 55x40x20. Пасажири, що оплатять послугу Priority, зможуть взяти на борт літака обидві ручні поклажі. Якщо ж турист має більше багажу, він повинен додатково оплатити її перевезення.



Правила до багажу на Laudamotion / Urlaubstracker

Планувати мандрівки з України за доступними цінами – можливо. Тож не бійтесь подорожувати, пізнавайте інші країни та здобувайте нові емоції від відвідання європейський міст.