Що робити, якщо авіакомпанія загубила ваш багаж: покрокова інструкція

Подорожі – це чудово. Однак таку приємну річ можуть зіпсувати затримка чи скасування рейсів або ж втрата багажу. LifeStyle 24 розповість, що ж варто робити, коли авіакомпанія загубила ваш багаж, та як домогтися компенсації.

Де шукати свій багаж

Після того, як ви прилетіли до місця призначення, вам потрібно знайти стрічку з багажем з вашого рейсу. Це дуже просто: над кожною стрічкою видачі є табло з номером рейсу. Обов'язково звірте його з тим, що вказаний у вашому квитку.

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Якщо ж стрічка вже зупинилася, а вашого багажу і досі немає, то він, швидше за все, загубився.



Стрічка видачі багажу

До кого звертатися, якщо авіакомпанія не доставила багаж

У випадку втрати багажу – не панікуйте. Зазвичай 85% багажу знаходиться в перші кілька днів. Спокійно підійдіть до стійки Lost&Found, що розташована у зоні прильоту. Там вам потрібно буде оформити акт втрати багажу – PIR (Passenger Irregularity Report). Вам допоможуть оформити документ, який підтверджує неотримання багажу по прильоту в аеропорт призначення. У ньому зазначається:

прізвище, ім'я та по батькові пасажира;

маршрут перельоту;

відомості про загублений багаж (кількість місць, вага, номери багажних бирок);

відмінні ознаки багажу;

контактні телефони пасажира;

адресу доставки багажу.

Крім того, потрібно заповнити митну декларацію, в якій зазначається інформація про наявність в загубленому багажі особистих речей, цінностей, подарунків тощо. Після закінчення процедури оформлення, вам видадуть копію квитанції, де буде вказано номер справи та контактний номер телефону.

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Мандрівники, що стикалися з такою проблемою, радять одразу взяти номер телефону людини, яка особисто контролюватиме процес пошуку. Після того ви можете контролювати пошук багажу у глобальній системі World Tracer або ж безпосередньо на сайті вашої авіакомпанії.



Ви можете відстежувати процес пошуку багажу на сайті авіакомпанії

Зрештою, коли ваш багаж знайдеться, то вам зателефонує представник авіакомпанії. Є два варіанти, як забрати свої загублені речі:

їх привезуть вам додому (це відбувається вкрай рідко);

доведеться самостійно забрати речі з найближчого аеропорту.

У другому випадку не забудьте взяти з собою: паспорт, PIR (акт втрати багажу), митну декларацію.

Якщо багаж не знайшли

Загалом багаж активно шукають протягом 21 дня. Якщо ж за цей період його не вдалося знайти – він пропав назавжди. Це значить, що ви маєте право вимагати компенсацію. Її розмір регулюється Монреальською та Варшавською конвенціями, а також внутрішніми правилами авіакомпаній. Тому кожен випадок треба розглядати індивідуально.

Згідно з Монреальською конвенцією, компенсація складає по 20 доларів на кілограм багажу, однак вартість речей, що були у багажу не враховується.



Якщо ваш багаж не знайшли протягом 21 дня – він загублений назавжди

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Як вимагати компенсацію

Подати скаргу на авіакомпанію за втрачений багаж можна протягом 18 місяців з моменту пропажі. Якщо ж авіакомпанія ніяк не реагує, то ви маєте право звернутися до суду. Претензію про втрачений багаж можна пред'явити авіакомпанії протягом двох років.

До офіційної скарги треба додати всі оригінали документів, які підтверджують, що ваш багаж було втрачено саме в аеропорту і ви маєте права на відшкодування. Маршрутна квитанція, квитанція про оплату багажу, бирка й інші документи можуть прискорити розгляд вашої претензії.

Що зробити, аби ваш багаж не загубився

Зазвичай втрата багажу відбувається з вини працівників аеропорту чи авіакомпанії, однак сам пасажир також може стати винуватцем інциденту. LifeStyle 24 зібрав поради. які зведуть ризик втрати багажу з вашої вини до мінімуму.

1. Прибрати бирки з попередніх рейсів.

Перед реєстрацією огляньте багаж та позбудьтеся всіх старих багажних бирок і наклейок зі штрих-кодами. Одна з найчастіших причин неправильного сортування багажу – сканування старого штрих-коду, у результаті чого валіза потрапляє не у той літак.



Зніміть бирки з попередніх рейсів

2. Закріпити бирку з інформацією про себе.

Купіть багажну бирку і підпишіть її, вона допоможе оперативно з'ясувати, хто власник, і зрозуміти, куди все-таки мала полетіти валіза. Це на той випадок, якщо від валізи відірвалася бирка, наклеєна при реєстрації.

3. Додати яскравий елемент на багаж.

Якщо ваш багаж все ж таки загубився – його набагато легше буде знайти, якщо він має на собі яскраві аксесуари, наприклад, червону хустинку на ручках чи яскравий чохол.



Яскравий багаж буде легше знайти

4. Приїжджайте в аеропорт заздалегідь.

Якщо ви приїхали в аеропорт із запізненням, то ви ризикуєте взагалі не полетіти. Ба більше, навіть якщо ви встигнете пройти реєстрацію на свій рейс, ваш багаж з великою ймовірністю поїде до літака окремо від сумок інших пасажирів.

Про те, що не можна робити у популярних країнах світу – читайте у матеріалі 24 каналу.

На перший погляд це, звичайно, не проблема, але саме таке роздільне завантаження найчастіше стає причиною форс-мажорів, через які валізи потрапляють зовсім не туди, куди повинні.

Подорожуйте із задоволенням і ніколи не втрачайте свій багаж!