Як їсти авокадо: поради щодо вибору та приготування

Авокадо потрапив до української кухні зовсім недавно. Цей плід зовсім невластивій нашій місцевості, тож виникає дуже багато питань. Наприклад: авокадо – це фрукт чи овоч? Як правильно вибрати авокадо? Як його правильно їсти та що можна з нього приготувати, які рецепти страв існують? В матеріалі – ви знайдете відповіді на всі ці запитання.

Авокадо – це фрукт чи овоч? Суперечки з приводу цього питання точаться вже давно! З точки зору біології авокадо по праву можна віднести до фруктів. Тому що плід росте на дереві, а всередині нього є велика тверда кісточка.

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Але кількість цукру всередині м'якоті властиво, скоріше, овочам, ніж фруктам. Однак, не залежно від кількості цукру в авокадо – його прийнято вважати фруктом. Попри те, що смакові якості говорять про протилежне!



Авокадо – це фрукт, який на смак нагадує овоч

А смак авокадо має чим здивувати! Його ніжна консистенція нагадує вершкове масло, а післясмак нагадує навіть кедрові горішки. У авокадо немає звичної солодкуватості, яка властива іншим фруктам. Але в цьому і полягає його перевага! Нейтральний смак добре поєднується з різними продуктами харчування.

Найчастіше люди використовують екзотичний плід в якості овочу. Його додають в салати, які заправляють солоними і кислими соусами. Рецептів солодкого десерту з авокадо менше, але вони існують.

Як вибрати авокадо? Плід має вигляд кулястої або витягнутої (грушоподібної) форми від 5 до 20 сантиметрів в довжину. Стиглі плоди покриті тонкою темно-зеленою злегка шорсткою шкіркою.

Щоб правильно вибрати продукт, слід не дивитися на колір шкірки, а визначати пружність плода. Як це перевірити? Просто візьміть авокадо в долоню і злегка стисніть пальці, якщо відчули опір, то цей плід стиглий. Якщо вм'ятина швидко вирівнялась – плід стиглий, якщо залишилась – плід уже перестиг і може бути гнилим.

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Якщо авокадо дуже тверде – його краще не брати, бо тоді жодного смаку ви не відчуєте. Але авокадо може достигнути і вдома, щоправда для цього потрібно кілька днів. Покладіть його поліетиленовий пакет і залишіть в темному місці на два-три дні, але постійно перевіряйте, щоб не пропустити момент, коли стиглий авокадо почне псуватись.



Авокадо може достигнути в домашніх умовах

Якщо на шкірці є коричневі плями або вм'ятини – цей фрукт гнилий. Авокадо не можна довго зберігати вдома, бо він досить швидко псується. Але якщо дотримуватись певних правил, цей процес можна сповільнити. Так, тримати плід потрібно при температурі не вище десяти градусів.

Якщо ви не збираєтеся використовувати його відразу, то загорніть фрукт в папір і поставте в холодильник, відділення для овочів. Там він може пролежати до чотирнадцяти днів. У разі, якщо авокадо вже розрізаний , зберігати його можна лише два-три дні, перед цим необхідно полити соком лимона, щоб уникнути потемніння м’якоті, а потім загорнути в харчову плівку.

Цей плід можна заморожувати, очистивши, видаливши кісточку, і трохи поливши лимонним соком. У цьому випадку, авокадо зберігає всі свої унікальні якості, і цілком придатний для приготування різних страв.

Як правильно чистити авокадо? Візьміть плід і обов'язково помийте шкірку. Протріть авокадо і приготуйтеся до розрізання. Гострим ножем проріжте м'якоть по колу плода (краще розрізати уздовж). Коли натрапите на тверде насіння, не варто намагатися його розрізати.

Коли прорізали окружність, візьміться за обидві половинки і злегка проверніть долоні, м'якоть легко відокремитися від кісточки. Акуратно вийміть кісточку з половинки, візьміть чайну ложечку і просто вийміть м'якоть з шкірки.



Обирайте лише стиглі плоди авокадо

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Як правильно їсти авокадо? Однозначної відповіді на це питання – немає. З точки зору збереження корисних речовин – авокадо потрібно їсти сирим і без додавання соусів і приправ. З точки зору поліпшення смакових характеристик – краще їсти авокадо в поєднанні з помідорами, морепродуктами, м'якими сирами, тобто смачніше їсти авокадо в салаті, ніж просто так.

Однозначної заборони, що шкірку авокадо їсти не можна – немає. Але при приготуванні страв рекомендують все ж очищати авокадо. Винятком може стати той випадок, коли ви плануєте фарширувати половинки авокадо. Тоді вам слід вийняти м'якоть з плоду, а шкірку залишити цілою. Але і в цьому випадку їсти чи не їсти її – вирішувати вам.



Як правильно їсти авокадо?

Кісточку авокадо не їдять і не використовують для приготування страв як приправу. Але її можна посадити, повноцінне дерево з плодами навряд чи виросте, але красиве і мініатюрне деревце цілком.

Що можна приготувати з авокадо? Рецепти страв. М'якоть авокадо гармонійно поєднується з м'ясом, рибою, морепродуктами, овочами. Способи обробки продукту різні: в кухнях різних країн авокадо смажать, варять, запікають, гасять або їдять сирим.

Стиглі і перестиглі плоди використовують для приготування соусів, пасти, паштетів, а сирим його можна додавати до смузі та салатів. Завдяки жирності і текстурі м'якоті, з авокадо виходять смачні десерти.

Гуакамоле з авокадо – простий соус, який прийнято подавати з кукурудзяними коржами і овочами. Готувати його класичну варіацію можна без рецепта: розім’яти м’якоть авокадо з лаймовим соком, сіллю, перцем і готово. За рахунок додавання часнику і цибулі до пасти з авокадо смак страви стане більш яскравим і насиченим.



Гуакамоле з авокадо

Паста з авокадо – додавши до нейтрального смаку авокадо різноманітні сушені спеції, можна зробити відмінне доповнення до підсмаженого тосту. Така паста з авокадо для бутербродів може бути абсолютно однорідною або з цілими шматочками. Використовуйте таку пасту в якості намазки до тостів, зверху можна викласти сир або червону рибу.



Тости з пастою з авокадо

Смузі з авокадо – такий напій з авокадо і бананом зарядить бадьорістю і енергією на цілий день. Збийте авокадо та банан в бленді, а потім додайте класичного йогурту без добавок.

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Смузі з авокадо

Десерти з авокадо – з цим плодом готують цукерки, випічку і навіть морозиво. Готувати морозиво з цим плодом дуже просто – змішайте стиглий авокадо із соком та цедрою лайма або лимона. Додайте мед та ретельно перебийте у блендері. Викладіть у форму та дочекайтесь, поки суміш повністю замерзне. Замість меду можна додавати різні фрукти та ягоди. Смачно буде з бананом та полуницею.



Морозиво з авокадо

З авокадо готують різноманітні пудинги, брауні, трюфелі та інші десерти з шоколадом. Авокадо робить їх не такими калорійними. Цей плід містить в собі досить багато корисних жирів та завдяки ніжній текстурі цілком може замінити масло у випічці.

Для шоколадних трюфелів потрібно лише авокадо, какао та трохи рослинного молока. За схожим рецептом готують і шоколадний мус – просто більше авокадо та менше какао.



Чізкейк з авокадо

Окрім шоколадних десертів, цей плід використовують і у веганських чізкейках. До рецепту, окрім самого фрукту, також входять різні горіхи. Їх потрібно вимочити у воді, а потім перебити в однорідну масу. Це і є "сирна" основа для пирога. Часто використовують просто пюре авокадо з різними додатками, яке загущують за допомогою желатину чи агар-агару.

Салати з авокадо – завдяки нейтральному смаку авокадо прекрасно поєднується з багатьма продуктами, надаючи салатам абсолютно особливі смакові нотки. Часто в салатах його поєднують з морепродуктами, сиром, фруктами, особливо цитрусовими, куркою, крабовими паличками, морською рибою, овочами, маслинами тощо. Ви можете додавати цей плід в свої улюблені салати, найкращою заправкою буде лимонний сік, який надасть кислинку та збереже насичений колір авокадо.



Салат з авокадо