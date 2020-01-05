Австралія у вогні: знаменитості відреагували на нищівну трагедію

Екоактивістка Грета Тунберг

17-річна активістка зі Швеції наголосила на кількості жертв та нагадала, що густий дим покрив льодовики в далекій Новій Зеландії, що спричинило їх стрімке танення. Вона висловила свої співчуття австралійцям та вкорте закликала політиків не залишатися осторонь кліматичних проблем.

Все це досі не призвело до жодної політичної дії. Тому що ми все ще не в змозі усвідомити зв’язок між кліматичною кризою та посиленням екстремальних погодних явищ та природних катастроф. Це має змінитися,

– ниписала Грета Тунберг на сторінках свого інстаграму.

Герцоги Кембриджські

Представники королівської родини також висловили вдячність відважним рятувальникам, які невтомно виборюють кожну домівку та клаптик землі у непідвладної стихії.

Ми все ще шоковані й глибоко засмучені, коли чуємо про пожежі, які руйнують будинки, засоби існування та дику природу в усій Австралії. Наші думки та молитви стосуються всіх людей та громад, які постраждали від цієї руйнівної стихії. Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам та друзям тих, хто трагічно пішов з життя, та відважним пожежникам, які продовжують ризикувати власним життям, щоб врятувати інших,

– прокоментували пожежі Кейт Міддлтон та принц Вільям.

Герцоги Сасекські

Меган Маркл та принц Гаррі зауважили, що екологічна криза переросла у ціле явище – екоцид. Вони вирішили не обмежуватися лише словами підтримки та надали координати організацій, через які можна надати матеріальну допомогу постраждалим.

Пожежі лютують у районах, з якими ми особисто пов’язані, так як відвідали громади у Новому Південному Уельсі у 2018 році. Від пожеж у Каліфорнії та в частинах Африки, нас вражає все більше наступ цих екологічних катастроф, враховуючи, звичайно, руйнування Амазонки, яке триває. Почуватися безпорадним легко, але завжди є спосіб допомогти,

– наголосили герцоги Сасекські.

Леонардо Ді Капріо

Голлівудськи актор вже багато років поспіль займається благодійністю на користь екології, зокрема, на збереження природи та видів тварин, які вимирають, а також на захист навколишнього середовища.

Леонардо Ді Капріо, який раніше зустрівся з Гретою Тунберг та домовився про співпрацю в екологічному напрямку, послався на слова юної екоактивістки та розмістив на особистій сторінці в інстаграмі судження дівчинки щодо нищівних пожеж в Австралії.