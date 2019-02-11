Австралійська актриса Кейт Бланшетт зачарувала новою зміною іміджу

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Кейт Бланшетт з новою зачіскою на BAFTA-2019
Кейт Бланшетт з новою зачіскою на BAFTA-2019 / www.gettyimages.com

Знаменита кіноактриса Кейт Бланшетт знає, як здивувати публіку. На церемонію нагородження преміями BAFTA у Лондоні вона прибула у розкішній сукні з новою зачіскою.

На червоній доріжці прихильники та журналісти одразу не впізнали 49-річну актрису, адже білявка Кейт, яка вже кілька років не змінювала колір та стиль зачіски, стала брюнеткою.

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Для світського виходу вона одягнула чорну сукню від Christopher Kane з глибоким декольте на грудях, що загравало відтінками різних кольорів від каменів та пікантних ланцюжків. Приталена сукня дуже пасувала актрисі, адже чудово підкреслювала її форми та груди.

Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт на BAFTA-2019 / Getty Images

Але найбільшу увагу привернула її зачіска – традиційне каре було злегка підкрученим, а темне волосся чудово пасувало до сукні та її легкого макіяжу. Варто додати, що нове амплуа і справді дуже пасує зірці "8 подруг Оушена" і "Тор: Раґнарок".

Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт з новою зачіскою на BAFTA-2019 / Getty Images

Хто така Кейт Бланшетт?Кейт Бланшетт – це відома австралійська кіноактриса, яка зіграла більше ніж у 50 стрічках за свою кінокар'єру. Актриса отримала неймовірну популярність завдяки ролям у фільмах "Єлизавета", "Авіатор", кінотрилогії "Володар Перснів" та інших. Жінка була номінована на кілька десятків нагород, де, зокрема, отримала два премії "Оскар" за фільми "Жасмин" (2014) та "Авіатор" (2005), дві премії "Золотий глобус" та три кінопремії "BAFTA".

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Теги: LifeStyle Голлівуд Мода Краса
Джерело: LifeStyle 24
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