Австралійський Vogue представив чотири обкладинки з Марго Роббі: ефектні фото

Популярна акторка, яка зіграла головну роль в довгоочікуваному фільмі "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon A Time In Hollywood), знялася для вересневого випуску австралійського глянцевого видання Vogue.

Австралійський Vogue представив відразу чотири обкладинки з акторкою, яка зіграла Шерон Тейт у стрічці "Одного разу в Голлівуді". Читайте також: Як створити стильні образи із базового гардероба: 10 ідей від Розі Хантінгтон-Уайтлі Цікаво те, що інтерв'ю, яке видання опублікувало на своїх сторінках, Роббі дала режисеру фільму Квентіну Тарантіно. Марго, яка народилася в австралійському штаті Квінсленд, пригадала часи, як вісім років тому переїхала з Австралії у США задля ролі Лори Кемерон в телесеріалі "Пан Американ". Свого часу, у 2008 році, популярність їй принесла роль Донни Фрідмен в серіалі "Сусіди". Пам'ятаю, як продюсери не дуже були раді, почувши мій акцент. Я – уродженка Квінсленда, і мій акцент був настільки австралійський, що продюсери "Сусідів" найняли діалект-тренера, щоб він навчив мене... За три роки зйомок в "Сусідах" я знайшла агента, Арана Майкла, і він почав допомагати мені, коли я вирішила, що хочу розвиватися в цій сфері. Якось я сказала Арану: "Мені потрібно в Америку. Я не хочу упустити свій шанс". Мені тоді було 18,

– згадала знаменитість. Обкладинки австралійського Vogue з Марго Роббі: Марго Роббі / Vogue Australia Акторка, яка спершу сумнівалася у своїх можливостях досягти успіху в США, зізналася: "До цього я думала, що обов'язково потрібно народитися в Голлівуді або знати когось в цій галузі". Фотосесія з Марго Роббі для австралійського Vogue: Марго Роббі / Vogue Australia Що відомо про фільм "Одного разу в Голлівуді"?Кінострічка стала однією з найочікуваніших прем'єр 2019 року. Сценарій до фільму писали упродовж 5 років, а екранізувати історію взявся культовий режисер Квентін Тарантіно. "Одного разу в Голлівуді" розповідає про реальні події 1969 року, тому автори фільму передали атмосферу того часу. Сектант Чарльз Менсон вбив Шерон Тейт, вагітну дружину відомого режисера (її грає Марго Роббі). А Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо грають ролі свідків цієї жахливої події. Українська прем'єра фільму пройшла 15 серпня.