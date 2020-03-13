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Австрія посилює заходи безпеки через коронавірус

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Австрія посилює обмеження карантину / Фото з відкритих джерел

Австрійський уряд вирішив посилити обмеження карантину. Закрили гірськолижні курорти, транспортні сполучення з деякими країнами, а також посилили заходи безпеки у культурному житті та розвагах громадян.

Коронавірус поширюється з неймовірною швидкістю. Кількість інфікованих зростає з кожним днем. Державні чиновники роблять все можливе для того, щоб убезпечити свою країну від пандемії. Наразі австрійський уряд оголосив карантин до 3 квітня та посилив його обмеження.

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Тепер усі ресторани та кафе в країні не будуть працювати після 15:00. Співробітники компаній переходять на дистанційну роботу. Усі магазини, окрім продуктових та аптек, будуть зачинені. 

Канцлер Австрії Себастьян Курц закликав не проводити релігійні святкування, в тому числі весілля та хрещення. Також наголосив на тому, щоб скасували всі богослужіння. Про це повідомляє видання Lenta.ru.

Я звертаюся з проханням до всіх людей скоротити соціальні контакти у найближчі тижні,
– сказав Курц.

Вчора, 12 березня, повідомляли про те, що гірськолижні курорти Тіролю перестануть працювати з 15 березня. Людям дали час повернутися з відпочинку додому.

Зазначимо, наразі в Австрії зафіксовано 504 випадки зараження коронавірусом та відомо про 1 смерть. Карантин в країні триватиме з 16 березня по 3 квітня. Закриваються транспортні сполучення з іншими країнами та посилюються заходи безпеки задля зупинення поширення вірусної пневмонії, яку спричинив коронавірус. 


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини LifeStyle Австрія LifeStyle Подорожі
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