Автобіографія Мішель Обами побила рекорд з продажів

Автобіографія колишньої першої леді США Мішель Обами під назвою "Становлення" (Becoming), в якій вона розповідає про своє життя в Чикаго, стосунки із чоловіком Бараком Обамою та багато інших відвертих зізнань, встановила новий рекорд з продажів на Amazon з 2012 року, коли вийшла книга "50 відтінків сірого" Е.Л. Джеймс.

Зазначається, що "Становлення" очолює рейтинги продажів книг в онлайн-магазині з листопада 2018 року. Про це повідомляє видання CNN.

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У джерелі йдеться, що за перший тиждень продано 1,4 мільйона примірників автобіографії Мішель. Цікаво, що видавничий дім Penguin Random House продовжував замовляти додаткові тиражі, однак під час різдвяних канікул в багатьох магазинах виник дефіцит цієї книги.



Мішель Обама / Getty Images

Крім того, як пише журнал Publisher Weekly, автобіографія колишньої першої леді США стала найбільш продаваною книгою 2018 року.

До слова, раніше Опра Уіфнрі запросила Мішель на відверту розмову про книгу її період становлення у її житті. Тоді Обама поринула у спогади і розповіла подробиці зі свого дитинства.

"Наша квартира була настільки маленькою, що вітальня була розділена на "три кімнати". Я і мій брат спали на двоярусному ліжку і розділяла нас тільки дерев’яна панель. Ми жили скромним життям, але це життя було настільки повним, наскільки це можливо. Якщо хтось з нас зробив щось добре, нагородою була піца або морозиво", – розповіла колишня перша леді США.



Мішель Обама / Getty Images