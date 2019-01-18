Автобіографія Мішель Обами побила рекорд з продажів

165
Мішель Обама
Мішель Обама / www.gettyimages.com

Автобіографія колишньої першої леді США Мішель Обами під назвою "Становлення" (Becoming), в якій вона розповідає про своє життя в Чикаго, стосунки із чоловіком Бараком Обамою та багато інших відвертих зізнань, встановила новий рекорд з продажів на Amazon з 2012 року, коли вийшла книга "50 відтінків сірого" Е.Л. Джеймс.

Зазначається, що "Становлення" очолює рейтинги продажів книг в онлайн-магазині з листопада 2018 року. Про це повідомляє видання CNN

Читайте також: Екс-перша леді США Мішель Обама вразила яскравим виходом у чоботах за 100 тисяч гривень

У джерелі йдеться, що за перший тиждень продано 1,4 мільйона примірників автобіографії Мішель. Цікаво, що видавничий дім Penguin Random House продовжував замовляти додаткові тиражі, однак під час різдвяних канікул в багатьох магазинах виник дефіцит цієї книги.

мішель обама
Мішель Обама / Getty Images

Крім того, як пише журнал Publisher Weekly, автобіографія колишньої першої леді США стала найбільш продаваною книгою 2018 року.

До слова, раніше Опра Уіфнрі запросила Мішель на відверту розмову про книгу її період становлення у її житті. Тоді Обама поринула у спогади і розповіла подробиці зі свого дитинства.

"Наша квартира була настільки маленькою, що вітальня була розділена на "три кімнати". Я і мій брат спали на двоярусному ліжку і розділяла нас тільки дерев’яна панель. Ми жили скромним життям, але це життя було настільки повним, наскільки це можливо. Якщо хтось з нас зробив щось добре, нагородою була піца або морозиво", – розповіла колишня перша леді США.


Мішель Обама / Getty Images

Теги: LifeStyle Новини культури Новини США Література Книги Рекорди
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Від Зеленського до Могилевської: українські зірки показали, як виглядали 10 років тому
сьогодні 17:08 Від Зеленського до Могилевської: українські зірки показали, як виглядали 10 років тому
1338
Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів
сьогодні 14:08 Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів
Богданна Рибак 1661
Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
17 січня 15:00 Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
Олена Булан 2591
Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
16 січня 21:00 Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
Альона Захарова 1087
Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
16 січня 19:00 Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
Юлія Девда 942
Кейт Мосс – 45: топ-5 обкладинок глянців із супермоделлю
16 січня 17:40 Кейт Мосс – 45: топ-5 обкладинок глянців із супермоделлю
856
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук