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Автор хіта I Love Rock 'n' Roll Алан Меррілл помер від коронавірусу

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Алан Мерілл помер / Фото з відкритих джерел

Співак Алан Меррілл помер у Нью-Йорку на 69-ому році життя від ускладнень, які спричинив коронавірус.

Про смерть батька повідомила його донька. Вона зазначила, що батько помер вчора, 29 березня.

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"Коронавірус забрав життя мого батька. Залишайтеся вдома. Якщо не заради себе, то заради інших. Заради мого батька. Гроші не мають значення. Люди помирають", – написала Лаура Мерілл.

Що відомо про Алана Мерілла?

Алан Мерілл народився у 1951 році у Нью-Йорку. Він був сином двох джазових музикантів – співачки Гелен Меррілл та саксофоніста Аарона Сакса. До 13 років навчався у британському інтернаті. Повернувшись до США, у 14-річному віці почав грати в кафе Greenwich Village's. З цього моменту і розпочалася його співоча кар’єра.


Алан Мерілл

Легендарну пісню I Love Rock 'n' Roll він написав у 1975 році, коли виступав у складі британської рок-групи Arrows. Всесвітню популярність композиція отримала у 1982 році, коли американська рок-співачка Джоан Джетт записала на неї кавер. Нова версія досягла першого рядка хіт-параду Billboard Hot 100 і утримувала позицію протягом семи тижнів.

У 2001 році пісня стала синглом, записаному зіркою американської поп-музики Брітні Спірс.

За останні роки він випустив кілька альбомів в якості сольного виконавця, а до березня 2020 року виступав на концертах.

Легендарний хіт Алана Мерілла I Love Rock 'n' Roll: дивіться відео

Що відомо про коронавірус у США?Сполучені Штати Америки обігнали Китай та Італію і стали першою у світі країною за кількістю хворих на коронавірус – понад 140 тисяч підтверджених випадків.

За увесь час з них поки що змогли одужати лише 4,5 тисячі американців, ще майже 2,5 тисячі громадян США померли.

Автор: Юлія Турелик
Теги: Новини США Коронавірус COVID-19 Втрати LifeStyle Музика
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